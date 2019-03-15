В Госдуме призвали заблокировать Facebook после трансляции стрельбы в Крайстчерче

Депутат нижней палаты российского парламента Виталий Милонов заявил, что необходимо поднять вопрос о блокировке Facebook на территории РФ. По его мнению, последней каплей стала прямая трансляции стрельбы в новозеландском Крайстчерче, где в двух мусульманских мечетях были убиты более 40 человек.

По мнению парламентария, западные социальные сети, в том числе Facebook, равнодушно относятся к таким кровавым трагедиям. При этом, как подчеркнул Милонов, демонстрация такого контента способствует росту аудитории соцсетей, а уж этические нормы для них отступают на второй план, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Кроме того, Милонов убеждён, в США тот же Facebook наказывать никто не станет, а американский сенат не будет выяснять, почему трансляция этой кровавой расправы не была заблокирована в режиме реального времени.

«Думаю, что для госрегуляторов следует ввести более серьезные полномочия. Мы в парламенте давно ставим вопрос, почему Facebook действует на территории нашей страны, не соблюдая при этом российское законодательство», – резюмировал Милонов, добавив, что органы власти в России, которые отвечают за безопасность в информационном поле, должны иметь возможность приобретать продукты для мгновенной блокировки любого ресурса.