В Пентагоне пригрозили разгромом армии РФ в случае нападения на Балтику или Балканы

Вооруженные силы США на Балканах находятся на «самом высоком уровне готовности» из-за возрастающего в последние месяцы влияния России в регионе, сообщил в своем отчете Конгрессу главнокомандующий силами США в Европе генерал Кертис Скапаротти.

Он заверил американское правительство, что боеготовность сил США «значительно выше», чем три года назад благодаря увеличившемуся финансированию. Также, по мнению военного, не стоит сбрасывать со счетов смещение приоритетов министерства обороны в сторону укреплений позиций в Европе.

При этом издание сообщает, что генерал не скрывает своей обеспокоенности российской программой военной модернизации, но он, тем не менее, считает, что силы США и НАТО на восточной границе Европы значительно превосходят по численности российскую армию, которая может быть «разгромлена в случае нападения Балтийский или Балканский регионы».

Служба в непосредственной близости от российских войск на Востоке означает, что войска США часто сталкиваются с «очень агрессивными» шагами своих российских коллег, пожаловался генерал в отчете конгрессменам. Он добавил, что «временами его это очень беспокоит» и напомнил об активности России в Черном море, обладающей самой большой группировкой кораблей за последние 15 лет.

Скапаротти напомнил в отчете и о масштабных учениях российской армии в Балтийском регионе, он сообщает, что с тех пор ничего не изменилось и «вмешательство России на Балканах» только усиливается, пишет издание.