В России создали дрон-перехватчик с автоматическим карабином

Игорь Трифонов – руководитель студенческого конструкторского бюро Московского авиационного института (МАИ) – рассказал, что вуз по заказу концерна ВКО «Алмаз-Антей» создал уникальный дрон-перехватчик с автоматическим карабином. По его словам, он предназначен для прицельной стрельбы по летающим объектам, передаёт РИА Новости.

Как пояснил Трифонов, перед конструкторским бюро была задача поднять в небо беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с оружием, обеспечив при этом максимальную стабильность его работы и высокую точность поражения цели.

«В частности, специальная схема позволила сосредоточить приложение сил от стрельбы близко к центру масс БПЛА. При этом для старта ему не требуется ни взлетно-посадочная полоса, ни катапульта. Уникальность этого дрона заключается ещё и в том, что он может взлетать с любой поверхности, без дополнительной подготовки», – резюмировал руководитель студенческого конструкторского бюро МАИ.

Наша справка

Дрон-перехватчик, разработанный конструкторским бюро МАИ по заказу ВКО «Алмаз-Антей», это беспилотный летательным аппарат с трёхметровым крылом и весом 23 кг. БПЛА вооружен автоматическим карабином 12 калибра и не имеет аналогов в мире. Он способен провести в воздухе до 40 минут и производить прицельную стрельбу по летающим объектам, сохраняя при этом полную управляемость.