В США назвали причину невозможности поставок СПГ Киеву

В США не могут наладить регулярные поставки СПГ на Украину из-за ситуации вокруг Керченского пролива. Об этом рассказал в кулуарах энергетической конференции CERAWeek первый замминистра энергетики США Дэн Бруиллетт.

«Отгрузки в регион Черного моря достаточно сложны сейчас из-за деятельности вокруг Керченского пролива», - ответил чиновник на соответствующий вопрос РИА «Новости»

Он добавил, что не обладает точной информацией по жизнеспособности украинского рынка для поставок СПГ, однако в Вашингтоне эту ситуацию изучают.

Напомним, США являются противниками строительства трубопровода «Северный поток-2», заявляя, что их протесты связаны с нежеланием, чтобы союзники зависели от российского газа.

Однако при этом Вашингтон проводит последовательную политику по выходу на европейский рынок со своим СПГ. В Москве и Берлине не раз заявляли, что данный трубопровод - коммерческий проект, которые не несет в себе угрозы зависимости Европы от российского газа.

Напомним, в конце ноября три украинских корабля пересекли границу РФ, вошли в закрытую акваторию территориального моря РФ, направившись из Черного моря к Керченскому проливу, после чего были задержаны пограничниками ФСБ России. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся провокацией.