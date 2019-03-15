Власти готовы отменить репатриацию валютной выручки

Как заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, министерство и Банк России пришли к договоренностям в сфере отмены репатриации валютной выручки в рублях. По его словам, пишет «КоммерсантЪ», произойдет это уже в 2020 году. При этом для компаний, экспортирующих сырьевую продукцию, правительство может отменить репатриацию до 2024 года, ежегодно увеличивая долю нерепатриируемой выручки.

Антон Силуанов отметил, что для остальных участников внешнеэкономической деятельности правительство введет послабления. «За несвоевременное поступление валютной выручки готовы продлить период и понизить санкции»,— добавил он на съезде РССП.

В начале марта, напоминает издание, вопрос репатриации уже обсуждался на совещании у Антона Силуанова. По итогам обсуждения предлагается с 1 января 2020 года обязательную репатриацию в отношении не более 10% суммы. С 1 января 2021 года — 30%, с 1 января 2022 года — 50%, с 1 января 2023 года — 70%, а с 1 января 2024 года планируется полностью отменить всю сумму.

Мера кажется достаточно полезной, так как теперь экспортеры, которые ведут активную инвестиционную и торговую деятельность, смогут сэкономить, комментирует заявление Антона Силуанова эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Тем не менее, учитывая положение дел в российской экономике, возникают некоторые опасения, говорит он.

Отток капитала из страны растет: за первые 60 дней этого нгода из страны вывезли порядка 19 млрд долларов, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом, сокращаются и инвестиции нерезидентов на фоне дальнейшего ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Таким образом можно выявить закономерность - ни россияне ни иностранцы в данный момент не видят смысла вкладывать в отечественную экономику, а значит новые правила позволят соотечественникам легче аккумулировать капитал за рубежом.

Стоит помнить и об операциях ЦБ РФ на рынке, в рамках которых регулятор скупает доллары, евро и фунты, в основном у экспортеров, обменивающих выручку на рубли, отмечает аналитик. Изменение законодательства может привести к дефициту валюты в отечественной финансовой системе и серьезно снизить стоимость рубля - способствовать возвращению курса к уровню в 70 рублей за доллар. Кроме того, возникают дополнительные риски для бюджета, ведь государство рискует недополучить часть денег, что чревато возникновением финансовой нестабильности.

Отказ от обязательного возвращения валютной выручки экспортёров можно только приветствовать, соглашается и руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Такой возврат в рамках обязательного валютного контроля – пережиток излишнего регулирования и ограничений бизнеса. Принцип такой: продал товар по экспорту за границей, получил там валютную выручку – сначала верни её на счёт в банке в России, и только потом можешь снова использовать эту валюту для своих операций во внешней торговле или продать для рублёвых платежей.

Что будет, если отменить такой порядок? Оставление валютных поступлений на зарубежных счетах позволит оперативнее и гибче вести расчёты с иностранными контрагентами, повысит конкурентоспособность внешнеторговых компаний, уверен эксперт. Контроль за экспортёрами от этого не пострадает, поскольку их отчётность, в том числе по заграничным счетам, поступает в госорганы в полной мере. Действует и соглашение о полном обмене межбанковской информацией по движению на счетах между налоговыми органами разных стран, с участием России.

Кроме того, добавляет Марк Гойхман, позитив и в том, что снижается зависимость экспортёров от имеющихся и потенциальных санкций и ограничений на работу валютных счетов российских банков. Собственно, именно эти опасения и послужили главным стимулом для постепенного отказа от обязательной репатриации выручки.