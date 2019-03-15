Володин поручил подсчитать экономические потери от нахождения Крыма в составе Украины

Вячеслав Володин – спикер нижней палаты российского парламента – поручил профильным комитетам Госдумы посчитать экономические потери, которые понесла наша страна, за годы нахождения Крыма в составе Украины. По его словам, это необходимо сделать, что чтобы потребовать о киевских властей возместить России эти убытки, передаёт РИА Новости.

«Украина, если говорить мягко, обошлась с Крымом ужасно непорядочно, – подчеркнул спикер. – В частности, были нарушены основополагающие права граждан. Речь идёт о праве на язык, о праве на образование на родном языке. Украина почти полностью разрушила экономику Крыма и Севастополя. Эта была фактически аннексия, тем более правовая основа отсутствовала».

В этой связи глава нижней палаты парламента РФ поручил профильным комитетам Думы самым тщательным образом изучить этот вопрос, проанализировать его, просчитать, сколько потеряла экономика Крыма из-за разрушительной политики властей Украины, которая здесь насаждалась много лет. Володин при этом подчеркнул, что необходимо чётко понять, сколько потеряли жители полуострова за эти 25 лет, чтобы через европейские парламентские структуры обязать Украину компенсировать всё. Кроме того, Володин напомнил, что после возвращения Крыма в состав РФ экономика полуострова совершила серьёзный прорыв.

«Думаю, было бы правильно сказать, что ВРП в 2018 году составил 217 200 рублей на душу населения. А это 40-е место в России. Напомню, что всего 5 лет назад Крым была на предпоследнем месте по этому показателю», – резюмировал спикер Госдумы.