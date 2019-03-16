BEL SUONO. МАГИЯ ТРЁХ РОЯЛЕЙ

Масштабное выступление в Москве ознаменует выход уникального шоу пианистов-виртуозов на новый уровень. Феерия музыки и света соединятся воедино и погрузят вас в новое 3D-измерение классического кроссовера. Шесть летящих рук оживят черно-белые клавиши в унисон с необыкновенными визуальными эффектами и подарят новое звучание всемирно известным произведениям в авторской обработке Bel Suono: Вивальди и Queen, Моцарт и «Игра Престолов», Глинка и Россини и многие другие. Долгожданная премьера нового альбома, неожиданные дуэты и атмосфера волшебства соединятся в единый ансамбль и откроют для вас неизведанные музыкальные горизонты!

Фортепианное шоу Bel Suono (в переводе с итальянского – «прекрасный звук») – это новое слово в мире музыки. Это трио пианистов-виртуозов, получивших образование в Московской Государственной Консерватории, лауреатов всероссийских и международных конкурсов. Bel Suono – это оригинальный микс современных технологий и лучших образцов классической и современной музыки, что делает коллектив уникальным во всем мире. Трио исполняет разнообразную музыку – от мировых хитов до совершенно новых произведений, написанных специально для проекта. За семь лет существования Bel Suono выпущены в свет четыре альбома – «Мегаполис», Upgrade, «Избранное» и Passionate. В них вошли шедевры классической музыки в интерпретации Bel Suono, а также авторские произведения солистов коллектива. Музыканты с огромным успехом гастролируют не только по России, но и за рубежом – Израиль, Монако, Австрия, Болгария, Мальта, ОАЭ, Швейцария, а также страны Прибалтики.

Продюсер Bel Suono – Лейла Фаттахова.

Bel Suono: добро пожаловать в новую эру нескучной классики!

Билеты: https://msk.kassir.ru/koncert/fortepiannoe-shou-bel-suono