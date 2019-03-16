Как заработать на производстве медовухи

Мы приехали в Суздаль, в гости к Игорю и Елене Никифоровым, владельцам бренда «Боярский мед». Это семейный бизнес, который успешно существует на протяжении вот уже двадцати лет. Никифоровы занимаются производством разных видов медовухи. Их ассортимент насчитывает шесть наименований медовухи, среди которых есть напитки с малиной, пергой, имбирем, хмелем и многим другим. Компания также выпускает два вида варенухи (безалкогольный медовый квас на основе сухофруктов). Игорь и Елена гарантируют качество своей продукции, ведь все напитки создаются исключительно по их семейным рецептам. В компании работают десять человек, и все эти люди родственники и лучшие друзья. В бизнесе принимают участие даже подросшие дети, которым в будущем предстоит взять на себя управление компанией. «Боярский мед» — исключительно суздальская компания. У бренда нет представительств в других регионах страны, и они этим гордятся. Игоь и Елена — патриоты своего города, а все туристы, которые приезжают, посмотреть на Суздаль, обязательно заезжают к ним, чтобы попробовать фирменную медовуху. В этом бизнесе большую роль играет сезонность, но в среднем месячный выпуск составляет примерно пять–восемь тысяч литровых бутылок. Среднемесячных оборот — 5 млн рублей, рентабельность — 30–40%. Помимо собственного производства у компании есть три точки розничной продажи в виде деревянных избушек. Недавно Никифоровы открыли свое кафе с дегустационным залом. Они активно продвигают русские традиции, поэтому помимо медовухи в меню можно найти солянку, борщ и многое другое. Предложение о сотрудничестве от Игоря и Елены: они готовы помочь в организации аналогичных бизнесов в других регионах России. У них больше ста рецептов, которыми они готовы поделиться с начинающими предпринимателями. Каждый регион может производить разные сорта медовухи, исходя из собственных вкусовых особенностей. Игорь и Елена поддержат партнеров от начала производства до конечной продажи готовой продукции.