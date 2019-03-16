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Микрозаймы: о чем стоит знать при выборе МФО

Москва, 16.03.2019
Почти все люди время от времени испытывают проблемы, связанные с нехваткой денег. Эти проблемы могут быть вызваны самыми разными причинами – покупка нового смартфона взамен потерянного, срочный платеж по займу и др.
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Разумеется, удобнее всего взять взаймы нужную сумму у родственников или знакомых, однако такая возможность имеется не всегда. По этой причине на рынке кредитования появилось большое количество микрофинансовых организаций, выдающих небольшие займы на непродолжительный период, таких как Доброзайм.

Основной принцип деятельности МФО состоит в быстрой выдаче микрокредитов населению с минимальными требованиями. Благодаря этому взять заем в МФО могут лица с испорченной кредитной историей, а также бизнесмены и люди, не подходящие для получения кредита в банковском учреждении по возрасту.

Деятельность МФО регулируется российским законодательством, а контролирующие функции осуществляет Центробанк РФ. Благодаря этому использование микрозаймов является безопасным, удобным и легким.

Хотя каждая МФО определяет условия выдачи займов самостоятельно, принципы оказания таких услуг во всех МФО одинаковы:

  • Для получения микрозайма не нужно наличие залога или привлечение поручителя.
  • Заявка на получение микрозайма может быть подана любым российским гражданином.
  • Претендовать на получение микрозайма могут даже люди с плохой кредитной историей.
  • Микрозаймы выдаются с восемнадцати лет.
  • Заявка может быть подана в любое время суток в любой день на вебсайте МФО.
  • Срок рассмотрения заявки обычно составляет не более одного часа.

Хотя микрокредитование имеет множество преимуществ, у данного вида финансовых услуг есть один значительный изъян – высокие проценты за обслуживание займа. Нередко начисление процентов осуществляется ежедневно, а величина годовой эффективной процентной ставки достигает 300%.

Тем не менее, микрокредитование представляет собой единственный способ получения заемных средств для людей, получивших отказ в банке. Кроме того, надо учитывать тот факт, что для проверенных клиентов МФО предоставляют льготы.

Погашение микрозайма может быть осуществлено в любой момент, и если сделать это через несколько дней после его получения, то переплата по нему окажется незначительной.

В настоящее время на рынке действует большое количество МФО. Чтобы не тратить много времени на поиски источников привлечения заемных средств, можно воспользоваться рейтингом лучших МФО.

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