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Особенности выбора системы видеонаблюдения

Москва, 16.03.2019
Перед выбором системы видеонаблюдения следует определиться с целями ее использования и составить список требований, предъявляемых к комплектации оборудования.
#PressRelease

Для видеоконтроля территории, прилегающей к небольшому загородному коттеджу, периметра офиса или магазина оптимальным решением является установка надежной, дешевой и простой в использовании аналоговой системы от компании https://domofonov.net/. Для контроля обширного пространства и решения специфических задач, к примеру, фиксации номеров проезжающих через шлагбаум или ворота автомашин, лучше выбрать цифровую систему с видеокамерами высокого разрешения FullHD. Гибридные системы объединяют в себе достоинства аналоговых и цифровых технологий.

Важнейшей составной частью системы видеоконтроля является устройство видеорегистрации, осуществляющее преобразование, запись и воспроизведение аудио- и видеоинформации, которая передается с микрофонов и камер видеонаблюдения. Таким устройством может служить компьютер, интегрированный и с аналоговыми, и с цифровыми видеокамерами, или видеорегистратор, который принимает сигналы от видеокамер, сохраняет и выводит информацию на монитор. Большинство моделей видеорегистраторов может осуществлять управление поворотными видеокамерами, прием сигналов с тревожных входов и их передачу на тревожные выходы. Видеорегистраторы различаются такими характеристиками как разрешение, скорость и формат видеозаписи, объем памяти, число аудио- и видеоканалов.

В состав систем обработки видеоданных, осуществляющих оперативный контроль событий, входят устройства, предназначенные для приема, преобразования и архивации информации, а также мониторы с многоэкранным функционалом. Такие системы применяются для осуществления видеонаблюдения на предприятиях, в торгово-развлекательных центрах, офисах и отелях. Стоимость этих устройств такова, что позволить себе их покупку могут только крупные компании.

По принципу подключения цифровые и аналоговые видеокамеры делятся на проводные и беспроводные. Первые нуждаются в прокладке кабеля, но обладают высокой надежностью и обеспечивают экономию финансов. Вторые устанавливаются по упрощенной схеме, но передают видеосигнал на небольшие расстояния и не могут обеспечить его высокую стабильность. Существуют модели беспроводных видеокамер, которые могут функционировать автономно, получая электропитание от аккумулятора или батареек.

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