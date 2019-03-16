Рынок кредитования в Эстонии

Исходя из целей получения заемных средств, клиенты банков могут пользоваться разными видами кредитов в Эстонии, включая следующие:

Малые кредиты. Они представляют собой небольшие суммы денег, выдаваемые на срок до нескольких месяцев под невысокий процент. Потребность в таких кредитах возникает при совершении различных покупок, к примеру, бытовой техники, когда зарплаты для решения этой задачи оказывается недостаточно, при возникновении непредвиденных расходов и т. п.

Экспресс-кредит наличными полезен, когда срочно необходимы деньги, своих сбережений на решение возникшей проблемы недостаточно, а занять деньги не у кого. Как правило, для получения экспресс-кредитов нужно представить минимальный пакет документов, не включающий в себя справку о доходах. Суммы экспресс-кредитов сравнительно небольшие, а условия их оформления вполне лояльные.

Бизнес-кредиты. Они представляют собой долгосрочные программы, предусматривающие выдачу довольно крупных сумм денег для развития бизнеса. Их предоставляют почти все банковские учреждения, а потому перед выбором конкретного финансового учреждения следует тщательно изучить и сопоставить условия, предлагаемые разными банками.

Целевые кредиты. Их преимущество заключается в самых низких процентах, а недостаток – в ограничении целей использования исключительно рамками тех направлений, которые были заявлены при оформлении. Примерами таких целей могут служить ремонт квартиры, покупка бытовой техники, подготовка к путешествию или свадьбе, покупка автомобиля, лечение и т. д.

Кредиты на приобретение недвижимого имущества – долгосрочные программы, которые рассчитаны на десять лет и более.

Для обеспечения доступности своих услуг банковские учреждения готовят для заемщиков новые предложения. Например, в настоящее время можно подать заявку на получение кредита через интернет, оставаясь в офисе или дома. На ее рассмотрение уходит несколько часов. Уведомление о принятом банком решении приходит на мобильный телефон или электронную почту потенциального заемщика. Это весьма удобно, поскольку отпадает необходимость в трате времени на визит в офис банковского учреждения.