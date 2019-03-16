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Цифровизация: Мобильное приложение для производства удобрений

Москва, 16.03.2019
#Русский бизнес
#Технологии

Кемеровский «Азот» - крупнейший производитель азотных удобрений, взрывчатки для угледобывающих предприятий, капролактама для химической промышленности и другой химической продукции внедрил уникальную разработку по цифровизации управления предприятием - мобильное приложение «I–действуй». Эта программа призвана облегчить работникам предприятия процесс подачи рационализаторских предложений, направленных на улучшение производственных процессов. Установив приложение на смартфон с помощью QR-кода или войдя в него по ссылке через любой интернет-браузер, сотрудник попадает в «Банк идей», который он может пополнить собственной идеей или принять участие в обсуждении предложений, поданных коллегами. 

Приложение полностью разработано силами управления информатизации и связи предприятия, точнее - двумя программистами — Евгением Игнатовым, ведущим специалистом сектора разработки программного обеспечения, отвечавшим за клиентскую сторону пользовательского интерфейса, и Олегом Кречетовым, зам. начальника отдела информационных технологий, ответственным за  программно-аппаратную часть сервиса. Интерфейс «I–действуй» включает более 20 категорий жизнедеятельности предприятия: повышение эффективности технологических процессов цехов и производств, технология производства, эксплуатация и ремонт энергооборудования, КИПиА, АСУТП, ТО и ремонт технологического оборудования, информационные технологии (ПК, ПО, связь, сеть), качество продукции, экология, охрана окружающей среды, ТО строительных конструкций, зданий и сооружений, диагностика объектов, снабжение, реализация,  перевозки, безопасность, промышленная безопасность, новая продукция, соцсфера, быт, капстроительство и реконструкция объектов предприятия, кадровые вопросы, производство капролактама, производство технических газов, охрана труда, ТО подъемных сооружений. «Для того, чтобы поделиться идеей, необходимо выбрать категорию, затем — указать структурное подразделение, для которого предназначена идея, дать ей название и описать ее в специальных окнах. Все очень просто. Нет необходимости писать бумаги, ходить по кабинетам, - поясняют разработчики.  - Кроме того, сотрудники, зарегистрированные в приложении, видят все ранее сформированные идеи, а также их статус. Любой пользователь может оставить свой комментарий по поводу той или иной идеи. Также пользователи имеют возможность отфильтровать идеи по теме или подразделению».

Таким образом, уже в приложении начинается обсуждение поданных идей и  их усовершенствование, и ни одна поданная идея не остается без внимания.  Затем рацпредложения рассматриваются в рамках оффлайновой процедуры. «Сначала идею рассматривают руководитель подразделения, которому она предназначена, и руководитель подразделения, в котором трудится инициатор идеи.  Если они приходят к выводу, что мысль интересная, и идею стоит применить, то назначаются ответственные лица для ее внедрения, устанавливается срок исполнения. Если у одного или обоих руководителей возникли сомнения или на реализацию идеи требуются финансовые затраты, тогда она направляется, - рассказывает Анастасия Галайда, руководитель пресс-службы «Азота». - Если оба или один из руководителей не согласовали идею, или на её реализацию требуются финансовые затраты, тогда она направляется на рассмотрение к экспертам, то есть к главным специалистам завода. Заключительное слово остаётся за ними и за техсоветом «Азота».

Предложения с мест по улучшению процесса производства - это необходимый элемент двух систем, которые на предприятии начали внедрять в 2018 году – «бережливого производства» и «непрерывных улучшений». Впрочем, рационализаторская традиция как таковая существует на кемеровском «Азоте» давно, не один десяток лет. По словам Анастасии Галайда, в настоящее время на заводе трудятся 760 рационализаторов, которые только за пять последних лет (с 2013 по 2018 годы) подали свыше 1400 рацпредложений, из них успешно реализовано больше половины. Экономический эффект от воплощения в жизнь нестандартных инженерных идей за тот же период составил около 400 млн рублей. Цифровизация  рационализоторского движения, по замыслу руководства предприятия, должна придать ему новый импульс. «Мы хотим, чтобы приложение «I–действуй» вдохновило как можно больше наших сотрудников к поиску лучших практик и упрощению рабочих процессов, - заявил генеральный директор «Азота» Игорь Безух. 

Приложение «I–действуй» уже не первый опыт «Азота» по цифровизации производства. Год назад на предприятии внедрили систему электронной выдачи сменных заданий в ремонтно-механическом цехе, разработанную все тем же отделом информационных технологий. Вместо бумажного журнала сотрудники цеха стали использовать планшеты со специальной программой и исчерпывающей информацией о выданном каждому задании. 

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