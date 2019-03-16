Ювелирные изделия из серебра: особенности выбора

Ниже приведено несколько полезных советов, следование которым облегчает решение данной задачи.

Поскольку серебро является менее мягким материалом, чем золото, поставщики ювелирных изделий, такие как https://silver-wings.ru/catalogue/, могут придавать украшениям из него самые замысловатые формы. Помимо этого, серебро стоит дешевле золота, а потому фальшивые украшения среди серебряных изделий попадаются реже, чем среди золотых изделий.

Выбор изделий, изготовленных из серебра, необходимо осуществлять с учетом того, что сертифицированные украшения имеют заводское клеймо и пробу. На большинстве серебряных изделий проставляется маркировка с указанием 925 пробы. Необходимо принимать во внимание тот факт, что серебряные изделия с более низкой пробой достаточно быстро темнеют и теряют свою внешнюю привлекательность. Кроме того, в настоящее время потребители часто приобретают украшения из черненного серебра, изготавливаемые с использованием особой технологии, которая предусматривает нанесение на изделие стойких чернил при высокой температуре. Этот способ обеспечивает возможность придать украшению необычный винтажный вид. Поскольку черненное серебро не нуждается в регулярной очистке при постоянном ношении, оно является очень практичным материалом.

При подборе дизайна изделий из серебра важно учитывать, что украшения с выступающими и острыми частями могут цепляться за одежду, создавая заметные неудобства в процессе их ношения. Разъемные браслеты, шейные украшения и брошки из серебра должны быть оснащены надежными и удобными замками, от чего в значительной степени зависит простота использования этих ювелирных украшений.

Из серебра повсеместно изготавливают оправу для разных драгоценных камней, например, изумрудов, рубинов и жемчугов. При покупке украшений из этого металла с драгоценными камнями надо убедиться в том, что в их паспортах указаны все особенности и характеристики вставок из камней.

Чтобы минимизировать вероятность попасться на удочку мошенников, продающих поддельные украшения низкого качества, необходимо покупать изделия из серебра в специализированных ювелирных магазинах, которые несут ответственность за качество реализуемой ими продукции.