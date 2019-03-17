Кредитование под залог недвижимости: основные особенности

Для получения кредита под залог дома нужно собрать больше документов, чем при обращении за беззалоговым кредитом. Наряду со стандартным пакетом, включающим в себя документ, удостоверяющий личность, копию трудовой книжки и справку о доходах, необходимо также представить документы на используемую в качестве залога собственность.

Многие банковские учреждения при выдаче кредитов под залог самостоятельно проводят оценку приблизительной стоимости залоговой недвижимости. Это имеет особое значение в ситуациях, когда клиент желает получить относительно небольшую денежную сумму, то есть когда речь идет не об ипотечном, а о потребительском кредитовании. Но заемщику выгоднее проведение экспертизы независимым оценщиком, который установит реальную текущую рыночную стоимость недвижимого имущества. Это связано с тем, что банковские специалисты зачастую занижают стоимость недвижимости. А благодаря определению реальной цены независимыми оценщиками получить нужную сумму кредита будет легче.

Помимо расходов на выполнение независимой экспертизы, потенциальному заемщику придется понести затраты на страхование имущества. Иногда банковские организации пытаются навязать своим заемщикам определенных страховщиков, но клиент имеет право обратиться в любую страховую компанию. Самое важное – чтобы используемая в качестве залога собственность была застрахована от наиболее распространенных рисков.

Есть множество нюансов, которые необходимо учитывать перед передачей банковскому учреждению своей недвижимости в качестве залога. Например, в течение всего срока действия договора с залоговой собственностью нельзя будет заключать какие-либо сделки, включая продажу, обмен, дарение или оставление в наследство. Банковские организации готовы принимать в качестве залога не только жилую недвижимость, но и любую ликвидную собственность, имеющую высокую стоимость. Это вполне подходящий вариант для людей, нуждающихся в денежных средствах, но не имеющих собственного жилья.