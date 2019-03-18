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Российские банки переходят на «облегченные» форматы обслуживания

Москва, 18.03.2019
#Банки
  • Российские банки переходят на «облегченные» форматы обслуживания

Сергей Николаев/Интерпресс/ТАСС

Согласно статистике Банка России, кредитные организации активно сокращают количество офисов обслуживания банков и банкоматов в стране. Так, говорится в материалах первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова, подготовленных к встрече руководства ЦБ с банкирами в пансионате Бор (Московская область), только за 2018 год количество подразделений сократилось на 10,9%, а банкоматов - на 5,5%.  

«Это происходит в том числе в связи с развитием цифровых коммуникаций, из-за чего многим кредитным организациям становится более выгодно перейти в дистанционные каналы предоставления финансовых услуг или развивать «облегченные» форматы обслуживания по сравнению с поддержанием широкой сети полноформатных точек обслуживания», - передает агентство ТАСС со ссылкой на материалы ЦБ.  

Впрочем, констатируют в ЦБ, сокращение числа офисов и банкоматов не означает снижения возможности населения получать банковские услугиТак, «облегченные» форматы стали использовать крупнейшие банки с широкой сетью присутствия, говорится в материалах Швецова. Появляются новые банковские услуги, которые можно получать вне полноформатной точки присутствия банка - подразделений или банкоматов, отмечает ЦБ: это не только, к примеру, ставшее привычным кредитование в автодилерских центрах, но и выдача наличных с помощью POS-терминалов, денежные переводы с помощью автоматических устройств, прием документов для последующего открытия банковских счетов и др.  

Такая статистика свидетельствует о постепенном переходе банков на удалённую и облегчённую систему обслуживания, признает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. Система, считает он,  удобна для всех слоев населения за редкими исключениями, так как подавляющее большинство людей посещает торговые учреждения практически на ежедневной основе. Единственным недостатком является низкая функциональность POS-терминала в сравнении с банкоматом - на таком устройстве возможно осуществлять только оплату покупок на той или иной торговой точке, а теперь и выдачу наличных.   

Помимо этого, добавляет Люшин, у большинства банков есть свои мобильные приложения, позволяющие осуществлять многие финансовые операции с экрана смартфона. Однако банкомат, в свою очередь, имеет более широкий функционал, который часто оказывается востребован для самых разных операций на месте или при отсутствии услуг интернет-соединения у клиентов банков.  По мнению эксперта, из-за большой выгоды перехода в дистанционный режим оказания финансовых услуг и дальше будет происходить "облегчение" банковской системы.  

И все же причин происходящего несколько, объясняет, в свою очередь, Александр Шустов, генеральный директор компании "Мани Фанни". Первая - это сокращение числа участников банковского сектора. Если к началу 2014 года в России было 1059 действующих банков, то спустя 5 лет, к марту 2019 их осталось порядка 432. При условии, что всего за пятилетку количество участников рынка сократилось более, чем вдвое, количество банковских отделений и банкоматов не могло показывать рост. Да, их стало меньше, как и самих банков, а иначе и быть не могло.   

Вторая важная причина - это активное стимулирование государством в целом и ЦБ в частности перехода на безналичный расчет. Да, действительно, россияне стали меньше пользоваться наличными и посещать отделения банков, но это скорее следствие, нежели причина.  

До недавнего времени главным оружием по борьбе с наличными в руках регулятора был ритейл. С  мая 2014 года крупные торговые сети на законодательном уровне обязали принимать банковские карты, с 1 января 2015 года за отказ в оплате товара пластиком введен штраф в размере 50 тыс рублей, а до 1 января 2023 года планируется перевести на безналичный расчет вообще все торговые предприятия вне зависимости от оборота, то есть даже в ларьках и на рынках продавец обязан будет иметьь POS-терминал.  

Для ритейла, впрочем, это не самая радостная новость, уверен эксперт. Во-первых, для крупнейших ритейлеров эквайринг сейчас обходится значительно дороже инкассации. Сейчас ставки комиссии у крупнейших банков варьируются в пределах 1,7 %-2,6%. Для небольших торговых предприятий с оборотом до 10 млн в год это незначительные расходы, а теперь представьте, какие средства выпадают у крупнейшего ритейлера X5 с оборотом 1,53 трлн рублей за прошлый год. И было бы наивно полагать, что расходы на эквайринг ритейлеры несут самостоятельно: все они перекладываются на конечного потребителя, вне зависимости от того, предпочитает он платить картой или наличными, поскольку эти 1,7 %-2,6% комиссии уже "зашиты" в ценник.   

Надо признать, указывает Александр Шустовчто определенный эффект это возымело: в январе впервые доля безналичных расчетов перевалила за отметку 50%, хотя, справедливости ради надо сказать, что по прогнозам, еще к концу III квартала 2018 года показатель должен был вырасти до 55%. Тем не менее результат есть, но с одной только оговоркой. Дело в том, что рост доли безналичных операций не привел к снижению объема наличной денежной массы в обращении.  

К 1 января, по данным ЦБ, в обращении было 10,3 трлн рублей, что на 8,1% больше показателя января 2018 года. То есть бумажных рублей стало больше, чем когда бы то ни было. Для государства это плохо: чем больше наличных находится в обращении, тем ниже уровень контроля над денежной массой в целом, тем ниже эффективность налогового администрирования и тем выше доля теневого сектора в экономике. Значительно проще следить за движением денег между счетами, потому что всегда можно установить, кто кому и за что заплатил, были ли при этом уплачены налоги и в каком объеме.  

Сейчас с учетом постоянно ужесточающеся фискальной политики и ростом налогового бремени со стороны государства, бизнес и население стали активнее прятать от него свои доходы и расходы, с помощью наличных делать это и проще, и безопаснее, поэтому спрос на них растет. Вряд ли, уверен аналитик, что в условиях роста спроса на "кэш" банкоматы окончательно уйдут в прошлое как минимум в перспективе 10 лет.  

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