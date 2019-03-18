Диетологи назвали лучший рацион питания для весны

Весной организму необходима пища, богатая антиоксидантами, которые помогают выводить из организма вредные вещества, разрушающие его, сообщает на сайте www.meddaily.ru врач-диетолог АО «Медицина» Валерия Стремоусова.

Она подчеркнула, что весной организм претерпевает большие нагрузки из-за частой смены погоды, авитаминоза, нехватки физической активности, а также сезонной хандры. Врачи советуют сменить рацион и сделать перевес в питании в пользу богатых витамином С продуктов, если присутствуют апатия, хроническая слабость, сонливость, тяжесть в желудке.

Как известно витамин С является наиболее мощным антиоксидантом, который, помимо очищения организма, улучшает всасывание железа, которое помогает ему поддерживать себя в тонусе.

Так врачи советую почаще включать в свой рацион весной напитки из шиповника, цитрусовые, зелень, отвары из черной смородины и все виды капусты, рассказал Стремоусова.

Она добавила, что после зимы с отсутствием естественного ультрафиолета, организму необходимо большое количество витамина D, который содержится в рыбе и мясе.

А также желательно употреблять в пищу как можно больше продуктов, содержащих витамин Е, который очищает организм и помогает мышечным волокнам активнее работать. Основные источники витамина Е - растительные масла (оливковое, подсолнечное).

По рекомендации диетолога, в день весной необходимо употреблять в пище не менее 500 граммов овощей, среди которых картофеля, моркови и свеклы должно быть не более 100 граммов. Суровый минимум ежедневного потребления фруктов и ягод - 300 граммов в день.

Дневной рацион должен делиться на три приема, включающие белковое блюдо и гарнир, как то злаковые, каши, морепродукты, яйца, творог, зелень и мясо.