Курс доллара перешел к фронтальному падению

Курс доллара продолжил в понедельник падение к большинству основных мировых валют на фоне слабой статистики из США. Курс доллара также снижается к рублю на открытии торгов понедельника - на 13 копеек - 64,67 рубля, курс евро снизился на 6 копеек - до 73,33 рубля. С начала года доллар уже подешевел к рублю на 6%.

По состоянию на 10.23 мск индекс доллара снизился до 96,41 пункта, приближаясь к минимума года. На прошлой неделе этот показатель упал на 0,7%.

Трейдеры продолжают отыгрывать пятничную статистику ФРС США, согласно которой объем промпроизводства в стране в феврале в месячном выражении увеличился на 0,1%, хотя ожидался рост на 0,4%. Очередной сигнал о слабости экономики США накануне заседания ФРС США, которое сотоится на этой неделе, увеличивает вероятность смягчения денежной политики регулятора в этом году.

"Основное внимание уделяется тому, насколько мягкой будет позиция ФРС. У меня сложилось впечатление, что рынки чересчур сильно ждут снижения ставки. Существует риск, что такие ожидания уйдут, если прогноз динамики ставки ФРС покажет, что члены регулятора все еще ожидают повышения ставки в этом году", — приводит агентство Рейтер слова экономиста Sumitomo Mitsui Trust Bank Аяко Сера.

Рубль на этой неделе продолжит получать поддержку от спокойного внешнего фона, активизации стратегий керри-трейд и налогового периода.