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Египетские Су-35 могут оплатить за счет российских туристов

Москва, 18.03.2019
Президент Египта Абдеь Фаттах ас-Сиси принял принципиальное решение о закупке в России нескольких десятков истребителей Су-35 для своих ВВС. По нашим данным, речь идет о трех десятков самолетов и средств поражения к ним на общую сумму порядка 3 млрд долларов.
#Вооружения
#Авиация
  • Египетские Су-35 могут оплатить за счет российских туристов

Марина Лысцева/ТАСС

Если этот контракт будет выполнен, то Египет станет третьим зарубежным покупателем Су-35, после Китая и Индонезии. Правда, собственных средств на новые и весьма дорогие боевые самолеты у Египта нет. А значит, либо России придется предоставить египетской стороне долгосрочный кредит, либо Каир, как это часто бывает, вынужден будет прибегнуть к финансовой помощи Саудовской Аравии или ОАЭ для оплаты своих счетов по новым оружейным контрактам.  

Не секрет, что Египет уже несколько лет переживает грандиозные финансовые трудности. Так, например, в 2017 году ВВП этой страны сократился аж на 29%, до 236,5 млрд долларов. И хотя уже в прошлом году он вырос на 5,5%, почти до 250 млрд долларов, приблизиться к показателям трех-четырехлетней давности Египту не удалось – тогда ВВП стабильно превышал 332 млрд долларов. Но несмотря на это Египет стал проводить весьма агрессивную закупочную политику на мировом рынке вооружений, тратя миллиарды долларов налево и направо.

Так, например, у Франции Египет приобрел два вертолетоносца класса Mistral, которые первоначально планировалось продать в Россию (они уже получили названия «Гамаль Абдель Насер» и «Анвар Садат»), один фрегат класса FREMM, 4 корвета проекта Govind, один разведывательный спутник и 24 истребителя Rafale вместе со средствами поражения к ним. Точная стоимость этой техники не известна, но по самым приблизительным расчетам она превышает 7 млрд евро. 

И всем очевидно, что за это оружие заплатил не сам Египет, а его партнеры. Как заявил нам заместитель гендиректора Центра АСТ Константин Макиенко, правительства ОАЭ и Саудовской Аравии разместили депозиты в размере 10 млрд долларов в трех французских банках «для ускорения процесса приобретения этой техники». Взамен столь щедрой финансовой помощи египетские власти вынуждены были пойти на встречу ОАЭ и саудовской Аравии в целом ряде вопросов, включая территориальные.

Например, известно, что президент ас-Сиси сначала убедил парламент своей страны принять решение о передаче Саудовской Аравии двух необитаемых островов в Красном море -- Тиран и Санафир, а затем и подписал соответствующее соглашение о демаркации границу с властями королевства. По сути, президент Египта признал, что острова Тиран и Санафир, полученные его страной в 1950 году, все-таки должны принадлежать Эр-Рияду.

И хотя Верховный суд Египта не раз противился передачи территорий, в конечном счете и он вынужден был пойти на попятную. И как только это произошло саудовские и эмиратские депозиты во французских банках начали использоваться для оплаты оружейных контрактов Каира. А спустя всего несколько месяцев Египет сделал новое приобретение. На этот раз уже в России.

У нас Каир закупил 46 истребителей МиГ-29М/М2 и столько же вертолетов Ка-52, а также средства ПВО – комплексы «Антрей-2500» и «Бук-М2Э». Всего на сумму около 3,5 млрд долларов. Но учитывая, что финансовые средства ОАЭ и Саудовской Аравии выделенные Египту, судя по всему, уже закончились, новый контракт на Су-35, по-видимому, будет исполнен в кредит. Его выдаст либо сама Россия, либо все те же ОАЭ с Саудовской Аравией. Вопрос лишь в том, за счет чего Египет сможет вернуть оружейные миллиарды.

Едва ли не главный резерв кредитоспособности Каира – это российские туристы. Не секрет, что всего в прошлом году Египет посетили около 10 млн туристов, которые принесли суммарный доход этой стране в 9,5 млрд долларов. Но путешественников из России в этой африканской стране насчитали чуть менее 100 тысяч человек. И это при том, что еще 5-6 лет назад Египет посещало порядка 3,5 млн россиян. Однако, после террористического акта на борту самолета «Когалымавиа» (устроенного местной группировкой, входящей в запрещенную в России ИГИЛ) в небе над Синаем наша страна ввела запрет на прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.  И хотя Египет уже давно уверяет нас в том, что безопасность в аэропортах страны теперь организована на самом высоком международном уровне, запрет на прямые рейсы пока что так и не снят. Тем не менее, есть все основания полагать, что после того как контракт на покупку Су-35 вступит в действие, прямое авиасообщение городов России с египетскими курортами вновь будет восстановлено. Во всяком случае, других свободных источников для оплаты российского оружейного контракта у Каира нет и не предвидится. 

  

  

  

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