ГЕРОЙ И ВРЕМЯ - международный кинофестиваль

Инициаторами фестиваля выступили известные деятели культуры, члены Русского Художественного Союза: актер и режиссер Сергей Пускепалис, писатель и публицист Захар Прилепин, театральный продюсер и режиссер Эдуард Бояков, кинопродюсер Вадим Горяинов.

Смотр лучших игровых и документальных фильмов, затрагивающих актуальные проблемы современной общественной жизни, акцентирует внимание на образе подлинного героя, выразителя духа нашей эпохи. История показывает: именно такой герой способен обеспечить фильмам лидерство и в национальном кинопрокате, и в международном.

из архива пресс-службы

Место для события выбрано не случайно: Железноводск – один из пунктов драматической географии лермонтовского Печорина, и самого поэта, убитого на дуэли у подножия Машука. Для русской литературы и русского искусства, курорт – это не только место отдыха и веселья, но, часто, место событий, определяющих всю биографию героя. Железноводск – идеальное место для уникального международного кинофестиваля «Герой и время», который станет драйвером культурного развития территории и поспособствует повышению узнаваемости в мире агломерации Кавказских Минеральных Вод, расположенной у подножия самой высокой горной вершины Европы – Эльбруса. Посещение этого уникального места станет особым событием в жизни участников и гостей Фестиваля.

из архива пресс-службы

Сергей Пускепалис, президент фестиваля:

«Этот фестиваль нужен не только Железноводску, но и всей Российской Федерации. На нём будут фильмы, посвященные осмыслению традиционных ценностей. Где же его проводить, как не там, где определялась история нашей страны, где в войнах формировались понятия доблести, чести, порядочности, отваги…»

Эдуард Бояков, член правления фестиваля:

«У каждого времени должны быть свои герои. У каждого времени должен быть свой язык, на котором об этих героях говорят. Например, язык кино. Надеемся, что фильмы нашего фестиваля дадут и зрителям, и профессионалам радость и духовный опыт».

Захар Прилепин, член правления фестиваля:

«Нам нужны новые персонажи и герои. Мы прожили все 90-е и часть нулевых с буржуазными псевдогероями, которые не соответствуют задачам и масштабам России. Сегодняшним героем может быть человек, который уехал в Сибирь строить храмы или уехал воевать или родил 12 детей... Это должен быть человек, которого хочется усадить за стол в своём доме».

Вадим Горяинов, член правления фестиваля:

«Настоящие художники умеют не только объяснить, показать настоящее, но и часто оказываются героями, опережающими время. Поэтому помимо фестивального веселья у нас всех будет возможность заглянуть в себя, узнать больше о других, обсудить, где мы сегодня и каким видим будущее».

Алена Сычева, программный директор фестиваля:

«Наша задача – показать жителям и гостям Минеральных Вод, профессионалам из разных стран и регионов России самое актуальное и интересное кино, отражающее современную жизнь. Вместе со зрителями мы будем исследовать тип героя наших дней, каким его видят кинематографисты разных стран. Мы хотим открыть для мировой кинематографии новые имена, обратить внимание на актуальные тренды и представить фильмы, которые не только интересно смотреть, но и важно осмысливать и обсуждать».

Главные цели фестиваля – утверждение средствами кинематографа эстетической повестки, связанной с продвижением традиционных ценностей, пропаганда российского кино на родине и за рубежом. Не менее важно для фестиваля развитие международного сотрудничества, знакомство с талантливыми авторами со всего мира, создание единой единой творческой среды для эффективного диалога культур. Наконец, фестиваль призван стать местом выявления молодых талантов, точкой развития современной драматургии и продюсирования.

Фестиваль представит несколько программ:

- Международный конкурс игрового кино (12 фильмов)

- Международный конкурс неигрового кино (12 фильмов)

Помимо основного конкурса пройдет специальный конкурc проектов и фильмов, созданных в рамках программы творческих резиденций фестиваля.

Внеконкурсные программы включают:

- программу «Имя. Герой и время» – цикл мероприятий, посвященный какому-либо выдающемуся деятелю отечественного кинематографа, сыгравшему важную роль в развитии мирового кино. Цикл включает в себя вручение почетной премии, ретроспективу лауреата, выставки, конференции, лекции и встречи со зрителями;

- программу «Мультимедиа. Видео-арт. Анимация», состоящую из выставок, концертов, видеоинсталляций, перформансов, творческих встреч, «круглых столов», лекций, дискуссий;

- специальные программы кинопоказов;

- образовательные программы (резиденции);

- специальную программу мероприятий в городах Ставропольского края во время и после Фестиваля.

Помимо основного недельного мероприятия с 25 мая по 2 июня фестиваль включает уникальную круглогодичную программу творческих резиденций «Источник»: семинары, практикумы, лаборатории будут охватывать весь процесс кинопроизводства - от создания сценария и продюсирования до монтажа и дизайна титров. Результаты резиденций и творческих лабораторий будут представлены на фестивале в мае.

На торжественной церемонии закрытия фестиваля будут вручены следующие призы:

В конкурсе игрового кино – Гран-при конкурса игрового кино; «Режиссер»; «Сценарий»; «Образ» (приз за лучший визуальный ряд; вручается оператору, монтажеру или художнику); «Актерская работа»; Специальный приз Гран-при конкурса неигрового кино;

В конкурсе неигрового кино – Гран-при конкурса неигрового кино; «Режиссер»; «Оператор»; Специальный приз.

По решению Дирекции Фестиваля вручается почетный приз «Имя. Герой и время».

По итогам зрительского голосования вручается «Приз зрительских симпатий».

По решению Дирекции Фестиваля могут вручаться дипломы и дополнительные призы.

Идею фестиваля поддержали крупные деятели российской культуры, которые готовы участвовать в программах фестиваля. Это Владимир Меньшов, Сергей Безруков, Константин Хабенский, Рубен Дишдишьян, Игорь Толстунов, Сергей Угрюмов, Александр Гордон, Равшана Куркова, Александр Робак, Максим Лагашкин, Станислав Дужников, Александр Балуев, Петр Федоров, Виталий Елисеев, Полина Кутепов, Ксения Кутепова, Елизавета Арзамасова, Артур Смоляков.

Организаторы уверены, что ежегодный кинофестиваль «Герой и время» станет заметным явлением российской культурной жизни, а также окажется драйвером развития территории, даст возможность закрепить за Железноводском и агломерацией статус культурного центра.

Официальный сайт: http://heroandtime.ru/

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Администрация г. Железноводска Ставропольского края

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