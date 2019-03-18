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К Земле приближается крупный астероид

Москва, 18.03.2019

22 марта на расстоянии 306,171 километров от Земли, то есть ближе орбиты Луны, пролетит крупный астероид 2019 EA2. Космическое тело открыто совсем недавно, сообщает Центра изучения околоземных объектов NASA. Размер астероида по предварительным расчетам оценен пределах 18-40 метров, то есть он примерно в полтора-два раза больше размеров Челябинского метеорита. Астероид был открыт во время астрономического обзора в американской обсерватории Маунт-Леммон 9 марта 2019 года.

При этом ученые сообщают, что астероид обладает небольшой скоростью относительно земли - примерно 5,37 километров в секунду. Центр сообщает, что подобные космические тела, пролетающие в непосредственной близости от Земли, всегда подвергаются пристальному исследованию при помощи наземных телескопов.

Сообщается, что астероид 2019 EA2 относится к группе Атонов, - космических тел, находящихся внутри орбиты Земли и названных в честь первого открытого в 1976 году представителя - астероида (2062) Атон, который в свою очередь получил имя в честь одного из древнеегипетских богов. Ученые отмечают, что это будет максимальное сближение астероида 2019 EA2 с Землей за 112 лет. Следующее его сближение с нашей планетой состоится в марте 2131 года.

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