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«Китайский коктейль»: Пекин запускает программу стимулирования экономики

Москва, 18.03.2019
#Рост Китая
  • «Китайский коктейль»: Пекин запускает программу стимулирования экономики

EPA\TASS

Вливания в экономику правительства КНР в годы глобального финансового кризиса позволили мировой экономике выйти из рецессии. Однако сейчас эффективность китайских стимулов значительно снизилась. 

В условиях замедления развития экономики Пекин разработал набор мер, которые экономисты называют «коктейлем». Он состоит из увеличения расходов правительства, снижения налогов и облегчение получения кредитов. 

В обращении к народу премьер-министр КНР Ли Кэцян заявил в начале марта, что правительство снизит налоги на бизнес, включая НДС и отчисления компаний в пенсионные фонды, на общую сумму в 2 трлн юаней (298 млрд долларов), что составляет 2% от 13-триллионной экономики Поднебесной.  

Масштаб сокращений превзошел ожидания рынка. Ли также объявил о большой программе расходов на инфраструктурные проекты, включая инвестиции в размере 800 млрд юаней в строительство железных дорог и развитие водного транспорта. 

Стимулы добавят китайской экономике 4,6 трлн юаней. Это больше пакета стимулирующих мер десятилетней давности. В 2008 году Пекин влил в экономику порядка 4 триллионов. 

С другой стороны, за десять лет китайская экономика стала значительно больше. Это значит, что сейчас стимулы, составляющие в общей сложности ок. 5% от ВВП, окажутся не такими эффективными, как в годы финансового кризиса, когда они даже без учета расходов на инфраструктурные проекты составляли 13% от ВВП.   

Другой метрический показатель стимулов – увеличение китайского так называемого «дополненного дефицита бюджета», который учитывает расходы как правительства, так и контролируемых им финансовых компаний и организаций. По этому показателю, как показывает исследование UBS, нынешний стимул тоже намного меньше стимула 2008 года. Ожидается, что сейчас дефицит вырастет на 1,8%, тогда как в 2008-9 гг. он подрос на 9,6%. 

Сейчас в Пекине прекрасно понимают, что «долговая» модель экономического роста, основанная на инвестициях, т.е. увеличении долгов, себя исчерпала. Рост кредитной массы, включая банковские кредиты, выпуски ценных бумаг компаниями и провинциальными правительствами и прочий долг, к концу 2019 г. ускорится до 11,5% по сравнению с 9,5% в конце прошлого года. Для сравнения: в 2009 году объем кредитов вырос на 36%, а годом ранее – на 18%. 

В 2018 году суммарный долг КНР достиг почти 250% ВВП, а десятилетием раньше он составлял 150%. МВФ неоднократно предупреждал, что такой стремительный рост долга, конечно, опасен. В прошлогоднем исследовании Фонда, к примеру, отмечалось, что почти за каждым крупным кредитным бумом, схожим с китайским, следовал серьезный экономический спад или финансовый кризис. 

Кстати, суммарный долг США в 2018 г. составлял 247% от ВВП. Причем, особенно большой рост был зафиксирован перед кризисом недвижимости 2007-9 гг. у домохозяйств. 

Большую часть роста долга в Китае дают государственные компании и финансовые организации, контролируемые многочисленными министерствами и ведомствами, которые часто тратят деньги на финансирование «политически» привлекательных, но коммерчески не всегда выгодных проектов.  

Сейчас китайская экономика получит меньше отдачи от роста кредитной массы, чем раньше. В 2008 г., согласно прошлогоднему исследованию МВФ, для выпуска продукции на триллион юаней требовалось кредитов на триллион. В 2017 году для выпуска такого же объема продукции требовалось кредитов уже на 3,5 триллиона юаней. 

И это при том, что в последние три года благодаря усилиям правительства по снижению перепроизводства и стабилизации долгов эффективность использования кредитов выросла. В 2015 году согласно расчетам того же МВФ она была существенно ниже, чем сейчас. 

Для стабилизации госдолга, считает МВФ, Пекин должен ускорить реформирование громадного и неповоротливого государственного сектора и выполнение других ориентированных на рынок реформ, которые позволят повысить эффективность кредитов и других ресурсов. 

Однако Председатель КНР Си Цзиньпин, который считает госсектор основой правления Коммунистической партии, решил идти другим путем, считает Wall Street Journal. Он укрупняет госкомпании и усиливает с их помощью контроль над экономикой. 

Давление уже очень высокого долга объясняет, почему китайское правительство изменило природу стимулирующих мер по сравнению с тем, что было в 2008 году, с акцента на рост кредитов на акцент на снижение налогового бремени. Эксперты считают, что новые меры будут менее эффективны еще и потому, что компании предпочтут не тратить высвободившиеся в результате снижения налогов средства. Китайский бизнес явно чувствует неуверенность из-за замедления темпов развития экономики и неопределенности, вызываемой напряженными отношениями между США и КНР в торговле. 

  

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