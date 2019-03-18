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Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий на 2019 год

Москва, 18.03.2019

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об устанавлении коэффициента индексации социальных пенсий.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, с 1 апреля 2019 года утверждается коэффициент индексации социальных пенсий в размере 1,02. При этом отмечается, что ПФР РФ должен проинформировать свои территориальные органы о размере утвержденного коэффициента для увеличения соответствующих пенсий. Постановление вступает в силу с 1 апреля.

Напомним, индексация социальных пенсий осуществляется ежегодно в России с 1 апреля с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Наша справка

Социальные пенсии в России выплачиваются нетрудоспособным гражданам, которые по каким-либо причинам не имеют права на страховую пенсию. Социальные пенсии назначаются по инвалидности, потере кормильца, а также по старости – если у человека, достигшего пенсионного возраста, нет необходимого трудового стажа.

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