Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий на 2019 год

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об устанавлении коэффициента индексации социальных пенсий.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, с 1 апреля 2019 года утверждается коэффициент индексации социальных пенсий в размере 1,02. При этом отмечается, что ПФР РФ должен проинформировать свои территориальные органы о размере утвержденного коэффициента для увеличения соответствующих пенсий. Постановление вступает в силу с 1 апреля.

Напомним, индексация социальных пенсий осуществляется ежегодно в России с 1 апреля с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Наша справка

Социальные пенсии в России выплачиваются нетрудоспособным гражданам, которые по каким-либо причинам не имеют права на страховую пенсию. Социальные пенсии назначаются по инвалидности, потере кормильца, а также по старости – если у человека, достигшего пенсионного возраста, нет необходимого трудового стажа.