Саудовская Аравия предупреждает о проблемах для всего мира из-за санкций против России

Очередной пакет санкций против России приведет к проблемам для всего мира, уверен министр энергетики, промышленности и ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

По его словам, если нанести новый санкционный удар по РФ, как крупнейшему поставщику нефти в страны ЕС и Китай, то это почувствует весь мир.

Аль-Фалих дал понять, что без доступных энергоресурсов из России практически сразу пойдет на спад рост в Китае и Евросоюзе, чьи экономики являются одними из крупнейших в мире.

При этом по мнению саудовского министра, Россия является не только крупнейшим поставщиком на мировой рынок, но и технологическим лидером в этой сфере. В этой связи необходимо обсуждать не только введение новых антироссийских ограничительных мер, а скорее пути стабилизации глобального нефтяного рынка.

Как считают аналитики отрасли, подобные заявления саудовского министра скорее попытка обезопасить свою страну от падения цен на нефть, чего упорно добиваются от Эр-Рияда США.

Для самой Саудовской Аравии, чтобы не уступить позиции добывающим сланцевую нефть компаниям США, необходимо удержать цены на нефть на уровне $60-70 за баррель. И в Эр-Рияде прекрасно понимают, что именно Россия может позволить сохранить тот ценовой баланс на мировом рынке, который есть сейчас.