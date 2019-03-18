Избыток нефти на рынках стремительно тает

В Баку состоялась встреча нефтяного мониторингового комитета, который собрался проверить выполнение соглашения по ограничению добычи нефти. Напомним, в прошлом году ОПЕК+, состоящий из 14 членов нефтяного картеля и 10 нефтедобывающих стран, не входящих в него, во главе с Россией, договорился сократить добычу нефти на 1,2 млн бар./сутки.

С выполнением самого соглашения проблем нет. Комитет пришел к выводу, что участники соглашения все больше снижают добычу. В феврале ОПЕК+ выполнил обязательства на 90%, а в марте снижение, по словам министра энергетики Саудовской Аравии, фактического лидера ОПЕК Халида аль-Фалиха, снижение добычи нефти «легко превысит все 100%», т.е. на рынок будет поступать нефти в сутки более чем на 1,2 млн баррелей меньше, чем в октябре прошлого года.

Несмотря на то, что снижение идет по графику, не все участники с одинаковым рвением выполняют соглашение. Как сообщает Oil Price, Ирак, второй по объемам добычи нефти член ОПЕК, и Россия, крупнейшая нефтедобывающая страна из участников соглашения, не входящих в ОПЕК, не выполнили свои обязательства по состоянию на 1 марта. Правда, министр энергетики Александр Новак заявил, что наша страна обязательно выполнит взятые обязательства – сократит добычу нефти на 230 тыс. бар./сутки. Отставание от графика он объяснил холодной зимой.

Его иракский коллега Тамир Гадбан тоже заверил членов комитета по мониторингу, что Ирак стремительно сокращает отставание от графика.

Однако 24 участника соглашения пока не могут договориться, когда должен закончиться срок действия соглашения: летом, как прописано в документе, или в конце этого года.

В работу ОПЕК+ по балансировке спроса и предложения на нефтяных рынках активно вмешиваются Соединенные Штаты, которые ввели санкции против двух членов нефтяного картеля: Ирана и Венесуэлы (в январе 2019). Вашингтон, напомним, ввел санкции против нефтяной промышленности ИРИ еще в начале ноября 2018 г., но при этом сделал для примерно десятка стран исключения, позволив еще полгода покупать у Тегерана нефть. В мае Белому дому предстоит решать, стоит ли продлять исключения и дальше. Неопределенная ситуация с иранской нефтью и исключениями мешает, по словам Александра Новака, планированию будущих действий ОПЕК+.

«Мы не можем знать, что случится в апреле,- объяснил министр энергетики России.- Поэтому мы не можем прогнозировать, что будет во второй половине года».

Переговоры по дате окончания действия соглашения идут полным ходом. Главный аравийский энергетик сообщил журналистам, что решение по этому вопросу может быть принято уже на июньском саммите ОПЕК.