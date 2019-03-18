Необходимость для России ОПЕК+ под вопросом

Как заявил накануне в Баку министр энергетики РФ Александр Новак, решение о продлении срока действия соглашения стран ОПЕК и других нефтедобывающих стран, включая Россию, до конца 2019 года будет принято по итогам мониторинга рынка в мае-июне.

В настоящее время соглашение ОПЕК+ действует до конца первого полугодия. В понедельник 18 мартра в столице Азербайджана состоялось 13-е заседание совместного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, в котором российский министр уже не участвовал.

Ранее он заявил также, что сейчас важно выйти на 100%-е исполнение сделки. Свое отношение к ее будущему Александр Новак не высказал. ИА Neftegaz.RU отмечает, что в его отсутствие Россия будет представлена на JMMC заместителем министра Павлом Сорокиным, «а он, — утверждает агентство, — известен как один из активных участников принятия соглашения ОПЕК+».

Возможно, выгоды России и ее нефтяного сектора от участия в ОПЕК+ в настоящее время уже не так очевидны, как годом-двумя ранее, даже если считать, что тогда они были безусловными. Скажем, «Ведомости» цитируют Рональда Смита, старшего аналитика Citi по нефти и газу в странах CEEMEA, который отмечает, что добыча российской нефти стремится к росту, и ключевые компании, такие как «Роснефть» и «Газпром нефть» располагают значительными мощностями, которые, однако, «простаивают из-за ограничений в соглашении ОПЕК+. Это происходит в то время, как они готовятся ввести в эксплуатацию новые проекты, находящиеся в разработке в течение многих лет. При этом большинство членов ОПЕК испытывают трудности с наращиванием производства».

Соответственно, формат ОПЕК+ выгоден им, так как вписывает их естественные трудности в предусмотренные соглашением рамки сокращения добычи. То же самое можно услышать от некоторых аналитиков и о части российских нефтедобывающих компаний, отношение к сделке среди которых, как считается, неодинаково.

По мнению пресс-секретаря «Роснефти», высказанному им в эфире радиостанции «Вести FM», влияние ОПЕК на формирование нефтяных цен, включая ОПЕК+, крайне незначительно. Главными факторами, определяющими цены, являются различные воздействия со стороны США, считает он. Выполнять планы по сокращению добычи у ОПЕК+ получается в силу санкций, наложенных на Иран и Венесуэлу. США сами заинтересованы в росте цен: «представить себе, что Трамп не знает, что американская сланцевая добыча нуждается в высоких ценах на нефть – невозможно», говорит Михаил Леонтьев, отмечая, что «это основной драйвер американского роста».

По его мнению, хотя в длительной перспективе баланс спроса и предложения и играет решающую роль в формировании цены на нефть, на сегодняшний момент не он является первым и основным фактором. В качестве такового он рассматривает действия ФРС, чье влияние на нефтяные цены, впрочем, не является целенаправленным, а сказывается на этом спекулятивном, «бумажном» и критически зависящим от долларовой ликвидности рынке, как результат общей политики регулирования со стороны Федрезерва. «И когда они сокращают баланс ФРС, то цены на нефть падают, потому что деньги перемещаются», уходя в ценные бумаги и в сам доллар. Но в целом Соединенные Штаты стремятся к глобальному переделу рынков в попытке добиться абсолютного доминирования, считает Михаил Леонтьев.

Если рассматривать ОПЕК+ в контексте таких оценок, то тогда Россия принимает участие в чужой игре без пользы для себя, а, напротив, в ущерб собственной добыче, доле на мировом рынке, доходам бюджета и компаний, во всяком случае, тех их них, кто мог бы добывать больше.

Своя игра — у лидирующих в «обоих ОПЕК» саудитов, с традиционными контактами между ними и США и нынешней координацией действий между этими партнерами. «ОПЕК+ просто расчищает мировой рынок для американской сланцевой нефти», — полагает Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации.