На этой неделе может начаться серия отставок губернаторов

Несколько российских губернаторов на этой неделе могут потерять свои должности, сообщают «Ведомости», ссылаясь на источник близкий к администрации президента РФ.

Один из источников отмечает, что до конца недели Кремль определится со списком регионов, в которых сменят губернаторов, а сами отставки могут последовать позже.

«Нужны или отставки, или благословение. Времени остается очень мало — временно исполняющим обязанности нужно зайти в регионы и готовиться к выборам», — сообщает источник СМИ.

Информацию косвенно подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который подтвердил, что в ближайшее время президент действительно намерен заняться «региональной проблематикой».

Так «Ведомости» сообщают, что в отставку могут уйти губернаторы Александр Бердников (республик Алтай), Алексей Орлов (Калмыкия), Юрий Берг (Оренбургская область), Андрей Бочаров (Волгоградская область) и Борис Дубровский (Челябинская область).

Издание сообщает, что в ходе сентябрьских выборов текущего года глав регионов изберут как минимум в 18 регионах, а в девяти из них главы сменились прошлой осенью. В 2018 г. были избраны 26 губернаторов, при этом временно исполняющие обязанности были назначены в 19 российских субъектах. В четырех регионах (Хакасия, Приморский и Хабаровский край и Владимирская обл.) переизбраться губернаторы не смогли.