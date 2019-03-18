Подавляющее большинство россиян положительно оценивают воссоединение с Крымом

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), подавляющее большинство граждан РФ положительно оценивают возвращение Крыма в состав нашей страны.

Так ответили 88% респондентов. Противоположного мнения придерживаются всего 8% участников опроса, ещё 4% – затруднились ответить на этот вопрос или относятся к воссоединению Крыма безразлично, передаёт РИА Новости.

При этом 73% респондентов убеждены, что полуостров после возвращения «в родную гавань» стал развиваться более успешно. Всего 1% считают, что под юрисдикцией Украины Крым прогрессировал быстрее. А 21% участников опроса не знают, как ответить на это вопрос.

К основным положительным последствиям воссоединения Крыма с РФ респонденты отнесли: возможность ездить отдыхать на полуостров без пересечения границы (21%), а также чаще видеться и общаться с родственниками (5%). Ещё 14% признались, что воссоединение лично на них никак не сказалось.

56% участников опроса затруднились ответить на вопрос об отрицательных последствиях воссоединения Крыма. При этом всего по 4% респондентов к отрицательным последствиям отнесли антироссийские санкции и экономический кризис в стране.

Опрос был проведён методом телефонного интервью 12 марта 2019 года среди 1600 респондентов (строго граждан РФ) в возрасте от 18 лет.