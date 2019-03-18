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Поляки просят помощи у Трампа в получении репарации с России и Германии

Москва, 18.03.2019

Активисты из Польши обратились за помощью к американскому президенту Дональду Трампу в получении от Германии и России репарации по итогам Второй мировой войны. Соответствующая петиция размещена на сайте Белого дома и поддержана официальной Варшавой, сообщает журнал The New American.

Как говорится в документе, «в 1944 году польский народ был оставлен под российской оккупацией и до сих пор не получил никакой компенсации за действия, причиненные немецкими и российскими агрессорами».

Авторы петиции заявляют, что справедливость в этом вопросе должна восторжествовать ради того, чтобы Польша стала надежным союзником США «перед лицом угрозы, которая возникает в Европе и Азии – Новой Империи Зла». Издание, в свою очередь, пишет, что, начиная с 1930 года Польша буквально была уничтожена и порабощена Берлином и Москвой.

Автор материала сообщает, что для получения ответа из Белого дома необходимо в срок до 20 марта собрать 100 тыс. подписей сторонников, тогда как на сегодня документ подписали лишь 6784 человек.

СМИ уточняет, что речь идет о $50 млрд. по курсу 1939 года ущерба от фашистских войск в ходе оккупации. В пересчете на курс текущего момента Варшава требует от Германии $886 млрд. при этом, в прошлом году польские политики заявили, что будут добиваться компенсации не только от Германии, но и от России. Сумму, о которой идет речь для Москвы, пообещали представить в самое ближайшее время.

Напомним, в 1945 году в ходе Потсдамской конференции в 1945 году Польша и СССР достигли договоренности, согласно которой Варшава получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Начиная с 1954 года взаимные репарации СССР и Польши были прекращены согласно общей договоренности.

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