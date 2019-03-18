Порошенко обещает вернуться в Крым «без предупреждения»

Как сообщил на своей странице в Facebook действующий президент Украины Порошенко, он вернет Крым после своего повторного избрания на пост главы государства, пишет агентство РИА Новости.

Он заверяет, что полуостров вернется Украине «без торгов и договоренностей», а в регион Киев зайдет без предупреждения.

«Украина ни на какие торги, ни на какие закулисные договоренности не пойдет. И Крым будет возвращен Украине», - обещает Порошенко.

Он заверяет избирателей, что предпринимает все усилия, чтобы «это было сделано как можно скорее, сразу же после президентских выборов».

При этом Порошенко заявил, что в Кремле очень надеются, что к власти придет, кто угодно, только не он.

«В Москве очень надеются, что будет избран кто угодно, но только не Порошенко, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым», - продолжает Порошенко на своей странице.

Он сообщил также, что его «позиция — не дождутся, он освободит Крым». Порошенко заверяет избирателей, что любая новая власть на Украине, кроме него, готова будет пойти на «сговор с Россией и отказаться от Крыма».

31 марта украинцы будут выбирать нового главу государства, по данным социологических опросов у действующего президента Порошенко крайне низкий рейтинг, - около 20 %.

Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года, на котором более 98% жителей полуострова проголосовали за этот шаг. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.