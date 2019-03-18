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Прогноз погоды от Гисметео на неделю: в Европейскую часть России спешит весна

Москва, 18.03.2019

В Гисметео опубликовали новый прогноз погоды на начавшуюся неделю.

По данным синоптиков, в ближайшие 6-7 дней Европейская часть России будет находиться под влиянием тёплого Атлантического фронта, который и сформирует температурный фон. Так, климатическая весна придёт на Русскую равнину, благодаря чему в Челябинске в дневные часы будет от плюс 1 во вторник, 19 марта до плюс 6 - в воскресенье, 24 марта.

При этом температурные показатели ночью здесь также начнут постепенно приходить к климатической норме. Если в ночь на среду ещё ожидается минус 15, то уже в ночь на воскресенье – всего около нуля. Солнечная, безветренная погода и примерно такие же температурные показатели прогнозируются в Магнитогорске.

Порадует приходом весны предстоящая неделя жителей Екатеринбурга. Самым тёплым днём станет четверг, 21 марта – плюс 8, самым холодным - суббота, 23 марта – плюс 5. Здесь также солнечно и без осадков. А вот на юге России, в частности в Сочи, почти всю неделю будет хоть и тепло (10-13), но дождливо. Наиболее сильные осадки прогнозируются на вторую половину недели.

Ближе к выходным неожиданно испортится погода в Ставропольском крае. Так, в Кисловодске, где ещё в четверг будет ярко светить солнце, а термометры покажут плюс 12-14, в субботу похолодает до плюс 3 и выпадет мокрый снег. Аналогичная погода в Ставрополе, Пятигорске и Минводах. В Крыму, напротив, по прогнозу Гисметео, осадков не ожидается, будет солнечно, а воздух прогреется до плюс 13-15.

В Санкт-Петербурге, прогнозируется днём от плюс 1-3, ночью – от нуля до минус 4. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. В Москве также будет пасмурно, местами выпадет снег с дождём. Самым холодным днём на этой неделе в столичном регионе будет воскресенье (минус 1). Самым тёплым – пятница, 22 марта (плюс 4).

Наши предки по приметам на 22 марта судили о погоде на ближайшие сорок дней. В народном месяцеслове эта дата получила название Сороки или Сорок сороков. Считалось, что если на Сороки оттепель – жди хороший урожай проса; если ярко светит солнце – следующие сорок дней будут теплыми, а если холодно – холодными; синица на Сороки запела – тепло ворожит; человек, насчитавший в этот день сорок пичуг, будет здоров и счастлив; тёплый ветер – к ненастному лету.

Сны на 22 марта не исполнятся. Сновидения, увиденные днем 22 марта, сбудутся только через 5 лет, но будут уже не нужны. Людям, родившимся 22 марта, следует носить агат.

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