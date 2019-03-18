Путин подписал законы о запрете фейковых новостей и об оскорблении госсимволов

Глава российского государства Владимир Путин подписал пакет законов о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации.

Законы о запрете «фейковых новостей», вносящие изменения в статьи закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», опубликованы на портале правовой информации.

В частности, вводится запрет на распространение в Сетях Интернет недостоверной общественно информации, которая может нести угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Также запрещается публиковать информацию, угрожающей имуществу, вызвающую массовые нарушения общественного порядка, создающую угрозу общественной безопасности, угрозу работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, а также кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

Кроме того, президент РФ подписал пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, которая выражает в неприличной форме неуважение к обществу, государству, а также официальным госсимволам (флаг, гимн, Конституция, герб и т.д) или органам власти. Таким образом, Роскомнадзор теперь получает законодательное право требовать от операторов блокировать те ресурсы, на которых опубликована «нехорошая» информация.