РФ опять сокращает вложение в гособлигации США

Как сообщает Минфин США, Россия с начала 2019 года опять уменьшила вложения в гособлигации США. Ведомство добавляет, что в январе текущего года Россия вложила на 36 миллионов меньше в американские бумаги, чем в декабре 2018 года, а именно - 13,18 миллиарда долларов

Уточняется, что 6,322 миллиарда из этой суммы пошли на долгосрочные облигации, 6,858 миллиарда — на краткосрочные.

Также американское ведомство напоминает, что Россия в течении всего прошлого года сокращала вложения в американские гособлигации, выбыв таким образом из числа 33 крупнейших держателей госдолга. Так, в августе вложения снизились до 14 миллиардов долларов.

На данный момент лидером по вложениям в гособлигации США остается Китай, который держит бумаг на сумму 1,127 триллиона долларов, на втором месте Япония, у которой гособлигаций США на 1,07 триллиона. И замыкает тройку лидеров Бразилия с суммой 305,1 миллиарда.

Общая стоимость американских гособлигаций, которыми владеют иностранные государства, выросла с прошлого года с $6,251 трлн до $6,287 трлн.

Минфин также сообщает, что торговля ценными бумагами позволяет американскому правительству осуществлять государственные расходы несмотря на большой бюджетный дефицит.