Курс доллара: рублю готовят ловушку

Алексей Павлишак/ТАСС

Курс доллара к закрытию основной сессии понедельника снизился на 34 копейки - до 64,47 рубля на фоне стартовавшего налогового периода и роста рисковых настроений у инвесторов. Курс евро упал на 30 копеек - 73,09 рубля.

Однако, по оценке опрошенных Эксперт Online аналитиков, сейчас на рынке наблюдается сильный спекулятивный фактор. Трейдеры сегодня даже пытались попробовать протестировать уровень 64 рубля за доллар, однако встретили здесь сильное сопротивление.

По оценке экспертов, рубль начинает выглядеть "перекупленным", его нынешнее укрепление не очень фундировано, риски более жесткого ослабления российской валюты увеличиваются.

Как отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов, снижение курса доллара к рублю происходит на фоне игнорирования санкционных рисков, что само по себе очень рискованно. "Новые санкции с большой вероятностью затронут ОФЗ, а может быть, даже в какой-то мере ограничат расчет в долларах для некоторых госбанков. Шок финансовых рынков от таких изменений может быть очень значительным", - подчеркивает эксперт.

По прогнозу Антонова "перерасчет" курса рубля может произойти в мае, когда окончательно прояснится характер антироссийских санкций.