Украина проводит испытания своих ракет на мирных жителях

Киев в качестве рекламы продукции собственного ОПК перед потенциальными покупателями, активно применяет в Донбассе, в том числе и против мирных жителей, ракеты собственного производства. Об этом рассказал представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Юнион». Военные ДНР в данный момент времени отмечают применение ПТУРов, - противотанковых ракет, по своей территории.

«Эти ракеты страшно своей разрушительной силой и высокой точностью попадания, которая регулируется во время полета, ведь ей можно управлять»,- рассказал военный.

Он добавил, что официальный Киев в последнее время везде «пиарит свой оборонный комплекс, рассказывая о новых видах вооружения, и, в том числе, данные системы». Басурин также отметил, что комплексы испытываются не только в боевых условиях, но и стрельбой по жилым домам.

Военный добавил, что таким образом Украина ищет потенциальных покупателей своей продукции, в том числе и по нелегальным каналам.

«Задача одна – показать будущим покупателям их эффективность, потому что Украина всё время продаёт оружие, легально и нелегально»,- рассказал офицер. Он считает, что подобные методы, как уверены в Киеве, «демонстрации вживую, в боевых условиях, для покупателя более интересны».