В Кремле прокомментировали идею о либерализации уголовного кодекса в отношении бизнеса

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы президента РФ – прокомментировал предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова скорректировать некоторые нормы УК РФ, которые касаются бизнеса. В частности, Титов считает, что под действие статьи № 210 («Организация преступного сообщества или участие в нём») не должны попадать участники предпринимательской деятельности.

Соответствующее предложение бизнес-омбудсмен направил главе администрации российского лидера Антону Вайно. По словам представителя Кремля, определённая линия на либерализацию уголовного законодательства в отношении бизнеса имеет место, но с известными оговорками. При этом он подчеркнул, что никогда не комментирует служебную переписку, передаёт РИА Новости.

Кроме того, Песков напомнил, что Вайно возглавляет комиссию по правоприменению в области бизнеса. А работа этой комиссии, как пояснил представитель Кремля, направлена как раз на то, чтобы выявлять узкие моменты и совершенствовать в целом предпринимательский климат в стране.

«В любом случае, всё это подпадает под категорию служебной переписки, поэтому комментировать это нельзя. Но то, что определенная линия на либерализацию действительно есть, но с известными оговорками – это факт. Так что, если такое обращение было, то оно будет обязательно рассматриваться», – резюмировал Песков.