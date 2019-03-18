В Минтруда рассказали об увеличении числа безработных

Согласно данным Минтруда, с 6 по 13 марта 2019 года число официально зарегистрированных безработных в РФ увеличилось на 1,1% и составило 810,9 тыс. человек.

При этом отмечается, что рост уровня безработицы отмечен в 73 регионах страны. Снижение же произошло в Чечне, Дагестане, на Камчатке, а также в Астраханской, Курской и Ярославской областях. А вот на Ставрополье, в Забайкалье, Марий Эл, Мордовии и Ленинградской области показатель безработицы остался на том же уровне.

По мению специалистов Минтруда, увеличение официально зарегистрированных безработных в стране произошло из-за повышения с 2019 года пособия по безработице - большинство тех, кто раньше не становился на учёт, сделали это. Кроме того, рост является сезонным фактором.

Напомним, в 2018 году численность безработных граждан РФ, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла чуть более 801 тыс. человек.



