В России предложили оставлять должникам прожиточный минимум

В Министерстве экономического развития (Минэкономразвития) предложили после взыскания долгов по исполнительным листам оставлять гражданам не менее одного прожиточного минимума, передаёт «Интерфакс»

По данным агентства, которое ссылается на свои источники, знакомые с документом ведомства, в расчёт будет приниматься размер прожиточного минимума, установленный в регионе во втором квартале предыдущего года. А так как разный в субъектах РФ, то работодатели должников будут руководствоваться параметрами, которые утверждены в регионе нахождения. Аналогичное правило предлагается для банков и их филиалов, в которых открыты счета у должника.

Также специалисты Минэкономразвития планируют ограничить перечень случаев, когда гражданам-должникам гарантируется сохранение прожиточного минимума.

Предлагается не распространять эту гарантию, на случаи взыскания долгов по услугам ЖКХ, алиментам, штрафам налогам, а также иным требованиям по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды.

При этом отмечается, что проект разрешает судам отступать от этого правила. Кроме того, суды по ходатайству должников будут вправе увеличить сумму, которую нельзя взыскать. Предполагается, что изменения вступят в силу через 6 месяце года после официального опубликования закона в СМИ.