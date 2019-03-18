В России строят фрегат, способный нести рекордное количество крылатых ракет

В России в скором времени появятся фрегаты, способные нести на борту 48 крылатых ракет «Калибр». Новые корабли станут модернизированной версией проекта 22350М, передает ТАСС, ссылаясь на источник в российском ОПК.

Он сообщает, что к данному моменту завершено эскизное проектирование новых кораблей, а КБ время ведет разработку рабочей конструкторской документации.

Источник сообщает, что водоизмещение модернизированных фрегатов будет увеличено до 7 тыс. тонн вместо 5,4 тыс. тонн проекта 22350, который мог вместить только 16 крылатых ракет.

По мнению экспертов журнала The National Interest, именно «Калибр» станет основой ВМФ России на долгие годы, несмотря на то что в стране производятся и другие типы крылатых ракет морского базирования.

Также издание уверено, что российские ракеты для уничтожения наземных целей не уступают американским «Томагавкам», а противокорабельные являются эффективней за счет способности развивать сверхзвуковую скорость.