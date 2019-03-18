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Курс доллара: рубль намерен «сломать роботов»

Москва, 18.03.2019

00000000000000000000000000000000000000000000000000.jpg Алексей Павлишак/ТАСС
Алексей Павлишак/ТАСС

Курс доллара с начала года уже снизился к рублю на 6%. В понедельник рубль снова укрепляется, прибавляя 14 копеек - 64,67 рубля. На этой неделе курс доллара продолжит снижение на фоне крупнейших в году налоговых выплат.

Крупнейшим корпорациям уже в ближайшее время придется продать около 9 млрд долларов, пишут аналитики ITI Capital. Выплаты пойдут на перечисление в бюджет НДПИ, НДС, акцизов и налога на прибыль. Налоговые выплаты в марте - 1,896 трлн рублей - традиционно самые значительные в году, поскольку совпадают с итоговыми платежами за предыдущий год, напоминают в компании   

Из общей суммы 4,3 млрд нужно реализовать на рынке до 25 марта, когда объем платежей в бюджет составит 924 млрд рублей. Еще 4,7 млрд долларов поступит на биржу до 28 марта, когда наступает срок платить акцизы и налог на прибыль (945 млрд рублей в сумме). Кроме того, сегодня на рынке наблюдается приток иностранного капитала в гособлигации.  

В том числе и благодаря предстоящим выплатам в бюджет экспортеров рубль в последние дни укрепляется по отношению к доллару. Так, в пятницу, 16 марта, российская валюта обновила максимумы за три недели к доллару и семь месяцев к евроВ пятницу курс доллара опускался до отметки 65,24 рубля - минимальной с 25 февраля, а евро впервые с августа прошлого года закрепился ниже 74 рублей.   

Самое главное, отмечает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский, - вспомнить, что рубль, как и, например, золото – актив с отчётливым сезонным паттерном. Некоторые аналитики неустанно об этом напоминают, но их голоса не всегда остаются услышанными.  

Все самые нехорошие вещи с рублём происходили и происходят либо в июле-августе, либо в ноябре-январе, напоминает эксперт. Посмотрим на курс рубля к доллару год назад, который составлял 57 к доллару, а нефть стоила те же 67 долларов по сорту Brent, что и сейчас. То есть санкции и бюджетное правило - единственные реальные внесезонные факторы помимо вышеуказанных – в совокупности дают дисконт в рубле на уровне 13% год-к году, и это очень много. Есть масса свидетельств предположению, что торговый канал 65-66 рублей за доллар держался столь долго преимущественно усилиями торговых роботов, добавляет Владимир Рожанковский  

То есть единственная стоящая усилий и времени тема курсообразования рубля на данный момент, по его словам, – смогут ли российские промышленники и бизнес, запасающиеся рублями на счетах в преддверии сезона сдачи годовых налоговых деклараций, «сломать роботов» или нет. Всё остальное – это лишь рассуждения о том, будет ли санкционно-центробанковский дисконт в рубле на уровне 12% при достижении следующего уровня технического сопротивления в 63,80/долл. по-прежнему избыточным и не напомнит ли нам вновь о себе грозная внешняя геополитика, заключает аналитик.  

Укрепление курса рубля, уверен, в свою очередь, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, стоит воспринимать очень скептически: макроэкономических оснований для него почти нет, зато для резкого падения курса сколько угодно инфоповодов, часть из которых уже реализовались, а часть медленно учитываются в ценах, и окончательный «перерасчет» может произойти в мае. Доллар по 64,6 рублей — это отличная возможность нарастить свои валютные сбережения, и сделать это чуть раньше, чем начнется предотпускная лихорадка, когда основная масса людей пойдет в обменники или будет менять рубли в интернет-банке  

Возможно, предполагает эксперт, перед этим спекулянты попробуют загнать доллар еще ниже, скажем, до 64 рублей, но рассчитывать на это не стоит, лучше покупать валюту равными порциями в течение нескольких недель — тогда вы получите некий средневзвешенный курс и не будете пытаться поймать «лучшую цену», которая видна только постфактум. Нужно не забывать, что на рынке также активно присутствуют регуляторы в лице ЦБ и Минфина, которые тоже заинтересованы купить доллар в резервы по как можно более низкой цене, и их финансовый рычаг гораздо больше, чем ваш.   

Налоговый период, поддерживающий рубль — это временное явление, полагает аналитик. А вот торговая война, которая идет между США и Китаем и которой все предрекают скорое окончание, имеет свои корни в политике и противостоянии двух культур, поэтому будет продолжаться не один год. Российский ВВП в масштабе мирового занимает всего примерно 1,8%, поэтому наша валюта всегда будет очень волатильной, ей не хватает веса. Она не является резервной и не стала универсальным средством платежа, свободно конвертируемой, поэтому будет склонна к резким девальвациям, также как и турецкая лира или украинская гривна.   

В этой ситуации, добавляет Алексей Антонов, рост рубля также происходит на фоне игнорирования санкционных рисков, что само по себе очень рискованно. Новые санкции с большой вероятностью затронут ОФЗ, а может быть, даже в какой-то мере ограничат расчет в долларах для некоторых госбанков. Шок финансовых рынков от таких изменений может быть очень значительным. 

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