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Российский город вошел в ТОП-10 горячих направлений сервиса Airbnb

Москва, 19.03.2019
  • Российский город вошел в ТОП-10 горячих направлений сервиса Airbnb

Zuma\TASS

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb опубликовал рейтинг городов, интерес к которым в марте резко подскочил по сравнению с прошлым годом. В этом списке оказался и российский город.

В начале весны наибольший прирост бронирований зафиксирован в мексиканском Монтеррее (+678%).

В тройку "горячих направлений" вошли также Каролина (Пуэрто-Рика) и Сантос (Бразилия).

Российски Владивосток занял почетное 7-место (+323%).

В десятку также вошли Сан-Хуан (Пуэрто-Рика), Дапа (Филиппины), Сент-Томас (Виргинские острова США), Уильямс (США), Кельн(Германия), Гваделупа (французская заморская территория).

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