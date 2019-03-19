Российский город вошел в ТОП-10 горячих направлений сервиса Airbnb

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb опубликовал рейтинг городов, интерес к которым в марте резко подскочил по сравнению с прошлым годом. В этом списке оказался и российский город.

В начале весны наибольший прирост бронирований зафиксирован в мексиканском Монтеррее (+678%).

В тройку "горячих направлений" вошли также Каролина (Пуэрто-Рика) и Сантос (Бразилия).

Российски Владивосток занял почетное 7-место (+323%).

В десятку также вошли Сан-Хуан (Пуэрто-Рика), Дапа (Филиппины), Сент-Томас (Виргинские острова США), Уильямс (США), Кельн(Германия), Гваделупа (французская заморская территория).