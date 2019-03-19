Курс доллара ждет важное событие

Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

Курс доллара снижается к большинству основных мировых валют во вторник в ожидании итогов заседания ФРС США, которое стартует сегодня и продлится 2 дня.

Индекс доллара находится в районе минимальной отметки с 4 марта - 96,42 пункта. Курс доллара также снизился к рублю на 44 копейки - до 64,37 рубля по итогам торгов понедельника.

Курс доллара остается под давлением с конца прошлой недели, когда мировые инвесторы перешли к ожиданиями решений ФРС. Регулятор в текущем году может отказаться от ужесточения монетарной политики. При этом растут ожидания снижения процентной ставки в этом году.

Внешний фон сейчас оказывает поддержку рублю, стартовавший налоговый период и высокие цены на нефть также способствуют укреплению российской валюты.