Эксперты Центробанка назвали лидирующие на теневом рынке сектора российской экономики

Эксперты ЦБ РФ назвали сектора российской экономики, в которых наблюдается основной спрос на теневые услуги.

При этом отмечается, что теневыми финансовыми услугами Центробанк считает операции, которые направлены на обналичивание денежных средств или их вывод в другие страны по ложным основаниям. В частности, это делается для того, чтобы уйти налогов, а также легализовать преступные доходы, передаёт РИА Новости.

Согласно информации регулятора, в 2018 году году средства чаще всего выводились в теневую сферу в строительном секторе – почти 30% сомнительных операций. На втором месте сфера услуг – 22%. Замыкает тройку «лидеров» оптово-розничная торговля товарами промышленного назначения – 16%.

Кроме того, отмечается, что в 2018 году году на долю промышленных предприятий пришлось 12% операций по выводу средств в теневую сферу, на сферу логистических услуг – 4%, на все остальные сферы – 1%.