Zero Hedge: США проиграли сражение за «Северный поток 2»

Аналитический сайт Zero Hedge (ZH) считает газопровод «Северный поток 2» последним рубежом влияния Соединенных Штатов на внутренние дела Старого Света. И этот рубеж падет совсем скоро, когда по второй ветке газопровода, проложенного по дну Балтийского моря, в Германию пойдет дополнительный российский газ. «Северный поток 2», по мнению ZH, будет чем-то вроде памятника фундаментальному расколу между США и Евросоюзом.

В Европе этот газопровод будут считать первой успешной защитой вновь обретенной независимости континента. Вашингтону придется смириться с потерей контроля за событиями, происходящими по другую сторону Атлантики.

Отношение к «Северному потоку 2» зависит от того, о какой стороне Атлантики идет речь. Для американцев это очень серьезный удар по мировому порядку, созданному после Второй мировой войны и существовавшему, главным образом, на деньги США, которые защищали Европу от Советского Союза, а сейчас защищают от России.

Для Европы это символ «хорошо сделанной работы и того, что Россия больше не является угрозой и что настало время выйти из тени Америки».

Для России же, кроме всего прочего, уверен ZH, это еще и клин, вбитый между двумя конкурентами, который позволит укрепить безопасность ее западных границ.

«Северный поток 2» является очень важной частью имперских амбиций, которые у Европы, несомненно, есть. Причем, европейские интересы не совпадают с американскими. Особенно сейчас, когда Америку возглавляет Дональд Трамп.

Трамп пребывает в странном заблуждении относительно того, что США якобы ничего не получают в обмен на семидесятилетнее руководство планетой. В его простой системе координат отрицательный торговый баланс – это богатство, украденное у американцев торговыми партнерами. Он не понимает или, что не исключено, не хочет понимать, что «украденные» партнерами у Америки богатства американцы награбили за те семьдесят лет, что они руководят миром.

Для президента Трампа «Северный поток 2» является чем-то из ряда вон выходящим, потому что американцы финансируют НАТО и защищают Европу от России, а Европа в это же самое время увеличивает объемы получаемого с востока российского газа.

Независимо от того, как США и антироссийские силы в Европе хотят остановить проект, по которому на этой неделе в Европарламенте состоится ни к чему не обязывающее голосование, в самой Америке этого, как ни странно, и не очень-то хотят.

К примеру, Сенат не торопится требовать от президента Трампа вводить санкции против компаний, строящих «Северный поток 2». Хотя, конечно, безразличие сенаторов не означает, что Трамп не может сделать это по собственной инициативе.

И все же Дональд Трамп этого не сделает. Он не введет санкции, уверен ZH, по той же причине, по которой не станет воевать с Китаем в торговле. Это долларовая ликвидность и мировая торговля.

Если бы Трамп хотел ввести санкции против «Северного потока 2», то он бы давно это сделал. Голосование в Европарламенте –последняя слабая попытка остановить строительство газопровода, но не умный ход человека, у которого на руках все козыри.

Если США все же захотят что-нибудь предпринять, то это необходимо делать безотлагательно, потому что после майских выборов в новом составе Европарламента будет как минимум вдвое больше евроскептиков. Такой ЕП, считает ZH, одобрит не только новые газопроводы для российского газа, но и инвестиции в российскую энергетику. Кроме этого, евроскептический Европарламент отменит европейские санкции против России.

Да и украинские выборы, которые пройдут на два месяца раньше общеевропейских, приведут к власти человека, который не будет слепо следовать американской стратегии. Уже в этом году «Газпром» и Киев могут подписать новое соглашение по транзиту российского газа через Украину, в результате которого на континенте станет российского газа еще больше.