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Италия хочет стать для Китая воротами в Европу

Москва, 19.03.2019
#Рост Китая
  • Италия хочет стать для Китая воротами в Европу

Imago/TASS

Триест, итальянский порт на Адриатическом море, мечтает стать самым западным пунктом китайского проекта «Один пояс, один путь» (BRI), который свяжет три континента: Азию, Африку и Европу. Триест хочет стать, таким образом, воротами в Европу для Поднебесной. 

Ожидается, что в ходе визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Италию  22 марта состоится подписание предварительного соглашения о вступлении Италии в BRI. Италия станет 124 участником этого мегапроекта, но первым из G7. Заигрывание с КНР - очередное мероприятие национал-популистского правительства Италии. Рим не обращает внимание на предупреждения, доносящиеся из Вашингтона и Брюсселя. Главная цель проекта «Один пояс, один путь», уверяют американские и евросоюзовские чиновники, расширить сферу влияния Поднебесной. Причем, делается это любыми методами.  

В Риме в пятницу планируется подписание нескольких десятков соглашений, меморандумов и протоколов о намерениях.

Администрация Триеста, например, собирается подписать собственное соглашение с китайской компанией China Communications Construction Co. (CCCC), которая является главным строителем в BRI и строит дороги и т.д. более чем в ста странах. 

«Триест станет Сингапуром или Гонконгом»,- с оптимизмом говорит директор триестского порта Зено Дагостино.

Однако итальянскому городу придется немало потрудиться, чтобы добиться поставленной цели. Грузооборот греческого Пирея, порт которого контролируется китайской компанией Cosco Pacific Ltd., в 7 раз больше, чем у Триеста (4,9 млн и 0,725 млн контейнеров соответственно в 2018 году). Несмотря на 45-процентное увеличение грузооборота по сравнению с 2015 годом цифра пока очень скромная, чтобы становиться чьими-то «воротами».

Дагостино надеется превратиться в европейский Сингапур или Гонконг при помощи китайских инвестиций. В плане развития порта мероприятия на 1 млрд евро. Один из таких проектов – Trihub предусматривает связать Триест с недавно построенной железной дорогой, которая идет на север, в Германию. В планах также модернизация сети железных дорог, которые связывают Адриатическое побережье с Восточной Европой. Смета Trihub – 200 млн евро. Это один из десятка с лишним проектов, который Евросоюз предложил КНР на прошлогоднем форуме EU-China Connectivity Platform. 

Попытки Рима «подружиться» с Си вызвали негативную реакцию не только за пределами полуострова, но и внутри страны. Из-за океана отреагировал Совет национальной безопасности США. Ведомство Джона Болтона предупредило Рим, что китайские инвестиции не принесут ничего хорошего итальянскому народу.

Давление на Рим противники сближения с Китаем оказывают сильное. Не удивительно, что итальянские власти накануне приезда высокого китайского гостя стараются вести себя сдержанно. Например, вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини, который возглавляет самую влиятельную сейчас на полуострове политическую партию – ультраправую Лигу, заявил на днях, что не хочет, чтобы Италию колонизировали иностранные компании. Министерство связи Италии объявило, что никаких соглашений о создании мобильных сетей пятого поколения (5G) во время визита Си Цзиньпина подписано не будет.

Понятно, что получит от сотрудничества с Поднебесной Италия, экономика которой вошла в третью за десятилетие рецессию. Экономическое положение в стране, как обычно, сильно оставляет желать лучшего. Прямые иностранные инвестиции (FDI) в прошлом году составили 18,2 млрд евро. Между тем, в 2007 г. FDI были 48,1 млрд евро.

Унесшее много жизней крушение моста в Генуе в прошлом году подчеркнуло настоятельную необходимость модернизации инфраструктуры, требующей колоссальных денег.  

Объем торговли между КНР и Италией в 2018 г. составил 43,9 млрд евро или 2,5% от итальянского ВВП. Для сравнения: у ЕС эта цифра составляет 3,8%, а у США – 3,4. Так что в области двусторонней торговли так же, как в других областях, отчетливо просматривается перспектива роста.   

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