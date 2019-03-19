Крым впечатлил делегацию из Германии

Посетившие Крым представители немецкой делегации впечатлены изменениями на полуострове за последние пять лет, то есть с того момента, как полуостров вернулся в состав России. Об этом рассказал глава делегации зампредседателя немецкого объединения «Общество безопасности и политики» Франк Порш.

«Мы впечатлены преобразованием Крыма и тем, что произошло здесь за пять лет», - сказал Порш на встрече с руководством крымского парламента. Его цитирует РИА Новости. Политик также сообщил, что на полуострове заметны «развитие и инвестиции».

«Нас впечатлил и Крымский мост, и новый аэропорт. Десять лет строился аэропорт в Германии, но до сих пор так и не готов», – рассказал Порш.

Он добавил, что также вызывает удивление, что сделано за последние годы для жителей полуострова.

«Мы удивлены тем, что сделано за последние годы для этого народа», – подчеркнул представитель Германии, который также напомнил, что в годы нахождения Крыма под юрисдикцией Украины ничего подобного не наблюдалось.

Он отметил, что делегации удалось много увидеть в Крыму, но главное, что отметили немцы - «люди здесь жизнерадостные и довольны своей жизнью».

Ранее немецкие издания отметили, что воссоединение с Россией для Крыма оказалось ренессансом.