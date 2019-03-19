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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации поддержит Всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум»

Москва, 19.03.2019
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации поддержит Всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум» – проект Социальной платформы Фонда Росконгресс.
  • Министерство науки и высшего образования Российской Федерации поддержит Всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум»

из архива пресс-службы

Основной задачей конкурса является привлечение внимания молодежи к актуальным социально значимым проблемам, поиск новых коммуникационных идей для решения социальных проблем, выявление и поощрение талантливых студентов, развитие у них навыков разработки и реализации коммуникационных социальных проектов, а также распространение эффективного опыта социального проектирования в студенческой среде. В жюри и экспертный совет конкурса входят деятели культуры, ректоры и руководители подразделений ведущих российских вузов, представители власти и бизнеса, а также креативных агентств, эксперты в сфере образования и общественные деятели.

«Мы решили поддержать проект Социальной платформы Фонда Росконгресс, конкурс социальных проектов «Инносоциум», с целью тиражирования лучших практик в области образования. Важно отметить, что конкурс направлен на привлечение внимания к актуальным социально значимым проблемам, таким как формирование инклюзивного общества и социальной ответственности, сохранение архитектурных и культурных ценностей. Участники конкурса – это не только студенты московских вузов, но и молодежь из 25 регионов России. Убежден, что таких проектов должно быть больше, так как они позволяют не только выявить талантливых студентов, но и сформировать прикладные навыки самостоятельной проектной работы», – отметил Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков.

«Конкурс социальных проектов „Инносоциум“ стартовал совсем недавно, в сентябре 2018 года, на базе социальной платформы Фонда Росконгресс. Российским студентам было предложено разработать свой социальный проект в одной из номинаций: „Инклюзивное общество“, „ Развитие территорий“ и „ Активное долголетие“. Поддержка нашего конкурса со стороны Министерства науки и высшего образования Российской Федерации – это не только высокая оценка первых результатов конкурса, но и отличная возможность для его дальнейшего развития и масштабирования», – прокомментировала Елена Маринина, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальных программ.

В поддержку конкурса Социальная платформа Фонда Росконгресс провела серию мастер-классов в ведущих вузах Москвы, на которых выступали специалисты по социальным коммуникациям, а в декабре 2018 года в Общественной палате России прошло итоговое мероприятие с участием более 300 студентов из МГИМО, РАНХиГС, РГСУ, ВШЭ, РЭШ и МГППУ, а также экспертов отрасли.

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 14 февраля 2019 г. состоялась церемония награждения победителей первого Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум». В церемонии награждения участвовали Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальных программ Елена Маринина.

Конкурс социальных проектов «Инносоциум» реализуется в партнерстве с Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт», Фондом «Память поколений» и «Русской медной компанией». Победители конкурса смогут презентовать свои реализованные идеи на ПМЭФ-2019 в Санкт-Петербурге.

Справочная информация

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 195 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 75 стран мира. www.roscongress.org

Социальная платформа — это стратегическая инициатива Фонда Росконгресс, направленная на установление и поддержание стабильного диалога между структурами бизнеса, власти и гражданского общества. Мы создаем инструменты обратной связи в рамках существующих форумов, на постоянной основе продвигаем социальную повестку и способствуем развитию здоровой социальной среды и благотворительности в России.

Миссия платформы: способствовать консолидации, выстраиванию диалога и сотрудничеству между участниками социальной экосистемы, содействовать продвижению общественно значимых проектов и развитию культуры социальной инклюзии в России.

Контакты:

Тел: +7 (495) 640 4440, доб. 148 E-mail: social.platform@roscongress.org

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