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НАТО требует вернуть Крым

Москва, 19.03.2019

Альянс возмущен наращивание военной мощи в российском Крыму и требует, чтобы Россия незамедлительно вернула полуостров Украине. Соответствующая петиция опубликована к пятилетию Крымской весны на сайте НАТО.

В документе альянс высказывает свое осуждение переброске военной техники на полуостров, а также обеспокоенность по усилению военного влияния Москвы в Черном море.

Помимо этого, в НАТО заявляют, что Кремль должен предоставить альянсу вернуться к «обычному ведению» дел на полуострове, как это было, когда Крым находился под юрисдикцией Украины.

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после проведения в регионе референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова, - более 98%, выступило за этот шаг. Против подобного разворота событий выступают США, ряд стран ЕС, а также Украина, которая после госпереворота в стране в 2014 году объявила российский полуостров «временно оккупированной территорией».

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