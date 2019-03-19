Назарбаев ушёл в отставку с поста президента Казахстана

Многолетний лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев в телевизионном обращении к народу объявил об отказе от полномочий главы государства. По его словам, он принял решение досрочно прекратить свои полномочия в качестве президента.

«В этом году 30 лет как я занимаю самый высокий пост в нашей стране», – резюмировал Назарбаев, добавив, что видит жителей Казахстана свободными и образованными.

Уже известно, что до новых выборов исполнять полномочия президента страны будет председатель сената парламента Касым-Жомарты Токаев.

Наша справка

Нурсултан Абишевич Назарбаев родился 6 июля 1940 года. Советский и казахстанский государственный и политический деятель, президент Казахстана с 24 апреля 1990 года по 20 марта 2019 года. Рекордсмен по длительности пребывания у власти на постсоветском пространстве: возглавлял Казахстан с 22 июня 1989 года (дата назначения на пост первого секретаря ЦК КП Казахстана) по 20 марта 2019 года — 29 лет, 8 месяцев, 25 дней. Носитель официального титула «Лидер нации» (с 2010).