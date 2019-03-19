Венесуэла перенаправит в Россию нефть, которая предназначалась для США

Каракас может перенаправить нефть, которая предназначалась для США, в Россию, сообщает министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо. Также не исключено, что сырье пойдет на экспорт в другие страны.

С подобным заявлением Кеведо выступил на встрече мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку. Чиновник особо отметил, что Венесуэла отныне будет сама решать, куда поставлять свою нефть.

Кеведо также сообщил, что основной целью на сегодня для Каракаса является укрепление связи с Москвой и пообещал, что все условия контрактов с Россией на поставку нефти будут выполняться в точности.

Ранее о намерениях перенести офис головной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA из Лиссабона в Москву сообщала вице-президент республики Делси Родригес. Это решение принял президент Венесуэлы Николас Мадуро. Она также заявляла, что Венесуэла готова поставлять России нефть в рамках двустороннего сотрудничества.

До настоящего момента основным покупателем нефти у Каракаса считались Соединенные Штаты, однако, после введения Вашингтоном санкций против Венесуэлы и представителей ее руководства, для страны оказался закрыт доступ к счетам в США, на которые поступают деньги от продажи.