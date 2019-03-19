Порошенко отказался «варить кашу» с президентом России Путиным

Президент Украины Порошенко, чей срок полномочий истекает в конце марта, заявил, что не намерен «варить кашу» с российским президентом Владимиром Путиным. Ремарка прозвучала в эфире телеканала ICTV в ответ на высказывание российского лидера об отношениях российского и украинского народов.

В частности, Владимир Путин заявил в ходе поездки по Крыму, что российский и украинский народ не находятся в ссоре, однако, нет возможности прийти к взаимопониманию с нынешними руководителями Украины.

Путин также сообщил, что с киевскими властями «вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата», а их поступки вызывают только недоумение.

В ответ на это Порошенко заявил, что не собирается «варить кашу» с властью России, а наоборот будет прилагать все усилия для усиления санкционного давления на Москву.

«Я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты», — сообщил Порошенко.

Напомним, выборы главы Украины пройдут 31 марта, на пост президента страны выдвинули свои кандидатуры 39 кандидатов. Как сообщают социологи, лидерство между собой делят руководитель партии «Батькивщины» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский.